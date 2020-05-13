İstanbul'da genç kadını, ayrılmak istediği kocası ormana kaçırıp işkence etti
İstanbul’da yaşayan 2 çocuk annesi 26 yaşındaki Ceylan Yıldırım, ayrılmak istediği kocası ve ailesi tarafından ormana kaçırıldı. Kemikleri kırılana kadar dövüldü.
İstanbul'da yaşanan akılalmaz olay iddiaya göre şöyle gelişti. Ceylan Yıldırım (26) ve Ersin Yıldırım (32), 2012'de görücü usulüyle evlendi. 2 ve 4 yaşında iki çocuk sahibi çift arasında geçen yıl anlaşmazlıklar başladı. Ceylan Yıldırım, 6 ay önce evini terk ederek baba ocağına sığındı. Ailesiyle de sıkıntılar baş gösterince kadın sığınma evine yerleşti. Geçen hafta sonu sokağa çıkma yasağını birlikte geçirmek için Sultanbeyli'deki ailesinin yanına giden Ceylan Yıldırım, yasağın bitmesinin ardından annesiyle yakındaki bir sitede güvenlik görevlisi olan babasını ziyarete gitti. Eve döndükleri sırada siyah bir minibüs Ceylan Yıldırım ile annesinin önünü kesti.
BİBER GAZI SIKTILAR
İddiaya göre, araçtan genç kadının boşanmak istediği kocası Ersin Yıldırım ile onun kardeşleri Ali, Dilek ve amcası Sait Yıldırım indi. Anneye biber gazı sıkan grup, genç kadını ise minibüse zorla bindirerek Beykoz'da ormanlık bir alana götürdü. Burada bir barakaya hapsedilen Ceylan Yıldırım, kocası ve kardeşleri tarafından işkenceye maruz kaldı. Elleri kolları bağlanıp sandalyeye oturtulan genç kadın bayılıncaya kadar darp edildi. Annesinin polise bildirmesi üzerine Ceylan Yıldırım, işkence gördüğü barakada polis tarafından baygın halde bulundu. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ersin Yıldırım ile kardeşleri ve amcasını gözaltına aldı.
"YÜZÜNE KEZZAP DÖKÜN"
Yıldırım şunları söyledi: "Eşim, kardeşleri ve amcası beni saçlarımdan tutup aracın içine attılar. Koltuğun altına sıkıştırıp tekme tokat dövdüler. 'Neden ayrılmak istiyorsun, derdin ne, ne istiyorsun?' dediler. Sadece, 'Ayırılmak istiyorum' dedim. Daha fazla vurdular. Bir süre sonra araç değiştirip Beykoz'a götürdüler. Orada işkence ettiler. Beni bir sandalyeye oturtup elimi kolumu bağladılar. Eşim ve ağabeyi sürekli bana vurdular. Yüzüme tekme attılar. Bayılmışım. Tekrar ayıldığımda eşime yalvardım 'Beni hastaneye götür' diye ama götürmedi. Çok canım yanıyordu. Kemiklerim kırılmıştı. Sonra biri geldi, 'Yüzüne kezzap dökmeden polise teslim etmeyin' dedi. Korkup ağladım. Sonra bayılmışım. Uyandığımda polisler başımdaydı."
"ÖLMEK İSTEMİYORUM"
Ceylan Yıldırım, "Ben bir anneyim. Anneler Günü'nde cehennemi yaşadım. Eşimin ailesinden 8 yıldır psikolojik şiddet yaşadım. Şimdi de işkenceye maruz kaldım. Lütfen sesimi duyun. Ölmek istemiyorum. Tek kalamıyorum, korkuyorum" diye konuştu.
"BU CANİLİĞİ AKLIM ALMIYOR"
Anne Rahime Aksakallı ise "Damadın amcası bana biber gazı sıktı. Çevreden araca taş attılar ama durmadılar, kızımı alıp gittiler. Hemen polise ihbar ettik. Aracın güzergâhından gittiği yerler belirlendi. Sonra da kızım yüzü gözü kan içinde baygın halde bulundu. Kulağını kesmişler. Kemikleri kırılmış, Her yeri morluk içinde. Resmen öldürmek istemişler, Bu caniliği aklım almıyor. Sürekli 'Beni bırakın. Anne beni kurtar' diye sayıklıyor. Kızıma bunu yapanlar en ağır şekilde cezalandırılsın" dedi. (SABAH)
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