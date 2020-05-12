AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten HDP ile İYİ Parti arasındaki "aracı" tartışmasıyla ilgili açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP için "PKK'nın yanında konumlandırıyorum" diyerek PKK uzantısı olduğunu belirtmişti. Terör örgütü PKK destekçisi HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den Ruşen Çakır'ın bir programından ittifakı bozacak bir karşılık geldi. Önder "Dün bize aracı gönderen. İşte şurada kiminle çalışalım, nasıl çalışalım, şunu nasıl yapalım?" diye fikrimizi merak eden. Bir siyasal parti bugün bize koordinat biçemez. İyi Parti'yi kastediyorum" diyerek akıl hocalığı yaptıklarını itiraf etti. HDP ile İYİ Parti arasındaki "aracı" tartışmasıyla ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Millet ittifakı kimlerden oluşuyor, açıkça çıkı söylesinler." diyerek sert çıktı.

İşte AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar:

Biz tartışmayı izliyoruz. Benzer tartışmalar da oldu. Bizi şaşırtan husus şudur. Siyasi partilerin talebi toplumsal talepleri siyasi temsile çevirmektir. Biz Cumhur İttifakı'nın kimlerden oluştuğunu, verdiğimiz kıymeti, gücünü, güçlenerek devam edeceğini açık şekilde söylüyoruz. Karşımızdaki Millet İttifakı'nın bileşenleri sayıyı saymaya başladığımızda flulaşmaya başlıyor. Burada yapacakları şey şu; bu Millet İttifakı kimlerden oluşuyor? Hepimizin sicil amiri vatandaştır. Burada mahcubiyetle karışık bir gizlilik içerisinde bir ittifak söz konusu. O siyasi parti sürekli şunu söylüyor, HDP diyor ki, 'Bizi zikretmezseniz de sürekli bizimle irtibat halindesiniz'. Ötekiler de diyor ki 'hayır biz sizinle konuşmadık'. Bunu CHP'ye diğerlerine sormak lazım. Biz ittifakımızı, ilkelerimizi, siyasi duruşlarımızı paylaşıyoruz. Fakat öbür tarafa baktığınızda bir gizemlilik, sürekli olarak dolaylı cümle kurma, sürekli olarak imalarla kendini anlatma tavrı var. Bu ittifak kimlerden oluşuyor? Vatandaşımızın bunu bilme hakkı var. Yerel seçimlerde görüldü, açık bir ittifak var. Ama daha sonra biri diğerini terörle suçluyor, öteki de diyor ki, sen benimle ittifak kurmadın mı? Ortada Millet İttifakı'nı söylüyorsunuz, bu kimlerden oluşuyor, bunu bilmek herkesin hakkı.

AKŞENER'İN "MEMLEKET MASASI" ÖNERİSİ

Böyle bir masanın etrafında buluşalım dediğinizde asgari nezaketin ve kuralların ortaya çıkmış olması gerekir. Millet İttifakı içinde bir siyasi partinin temsilcileri darbeden bahsediyor ve kendi ittifakından tepki gelmiyor. Demokrasi gibi meşru bir şeyle darbecilik gibi gayrimeşru bir şeyin telif edilmesi söz konusu değil. Sürekli olarak 'saray rejimi, illegal, antidemokratik' diyenlerle neyi konuşacaksınız? En ufak siyasi meseleyi rejim meselesi haline getirmeyi çalışanlarla neyi konuşacaksınız? Biz demokratik rejimi konuşuyoruz karşımızdaki ise sistematik olarak Yassıada rejimine gönderme yapıyor. Neyi konuşacaksınız?

Bütün bu çerçeveye baktığınızda sürekli olarak masanın ayağını kesenler, antidemokratik siyasetten bahsedenler, seçilmiş Cumhurbaşkanının seçildiği seçimi gayrimeşru ilan etmeye kalkanlarla hangi zeminde hangi kurallar içerisinde bunu konuşacaksınız. Bunu gündeme almamız için herhangi bir sebep yok. Biz milli iradenin, anayasanın esas olduğunu söylüyoruz. Karşımızdakiler bunun meşruiyet tartışmasını açmaya çalışıyor. Bu teklifin geldiği Millet İttifakı içindeki birbiriyle bağdaşmaz siyasi görüşlerden kaynaklanan da bir şey var. Karşımızda son 6 aydır doğrudan meşruiyeti hedef alan, Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı makam ve kurumlarını hedef alan, seçimi hedef alan, millet iradesini gayrimeşru saymaya çalışan bir yapı var. Bu masanın etrafında nasıl bir araya gelip de ortak fikir üreteceksiniz?

Gündemimizde yoktur. Bu memlekette çıkıyor siyasetçi, milletin onay verdiği Cumhurbaşkanlığı makamı, hükümeti saray rejimi diye itham ediyor. Kendi siyasi tarihlere bakmadan iflah olmaz antidemokratik yaklaşımları aynen sürdürmeye çalışıyorlar. Memleket meselelerini konuşmak için önce zemin olması lazım. Masanın ayaklarını kesen muhataplarla hangi masada neyi konuşacaksınız.

HDP İLE İYİ PARTİ ARASINDAKİ "ARACI" TARTIŞMASI

CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden meydana gelen Millet İttifakı'nın yer aldığı 24 Haziran seçimlerindeki ittifakta terör örgütü PKK destekçisi HDP de büyükşehirlerde CHP'ye destek olmuştu. 31 Mart yerel seçimlerinde de aynı şekilde destek olundu. Hatırlanacağı üzere CHP'li Ekrem İmamoğlu, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden destek sözleri için seçimlerden sonra teşekkür etmişti. Ayrıca yerel seçimlerden sonra CHP'li Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK uzantısı HDP'nin İstanbul İl Eş Başkanı Esengül Demir'i ziyaret edip teşekkürlerini sunmuştu.

CHP, YEREL SEÇİMLERDE HDP'YE TEŞEŞŞÜR ETMİŞTİ

CHP'li Ekrem İmamoğlu, aynen şu cümleleri kullanmıştı: "Dolayısıyla HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın ve ilçelerdeki görevli arkadaşlarımızın her gittiğim yerde bize olan teveccühleri, bize olan ilgileri, bize olan destekleri çok değerliydi. Dolayısıyla HDP'li vatandaşlarımıza olan teşekkürümü yineliyorum. HDP Eş Başkanlarımıza, yönetimine hem seçim öncesi hem de seçim sonrası ve bugünkü kabulleri için ayrıca teşekkür ediyorum."

AKŞENER: "PKK, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YANINDA KONUMLANDIRIYORUM"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir programda HDP için "PKK, terör örgütünün yanına konumlandırıyor" diyerek PKK uzantısı olduğunu belirtmişti. Ardından şunları söylemişti: "Hep bunu söyledik. Millet İttifakı'nın bileşenlerine baktığınız zaman, 24 Haziran'da Demokrat Parti var, Saadet Partisi var, İYİ Parti ve CHP var. 31 Mart seçimlerinde ise yerel yönetimlerle ilgili sadece İYİ Parti ve CHP var. Seçmen oy vermiştir ona söyleyecek bir sözümüz yok."

PKK DESTEKÇİSİ HDP'Lİ ÖNDER'DEN İTTİFAKI BOZACAK CEVAP GELDİ

HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den Ruşen Çakır'ın bir programından ittifakı bozacak bir karşılık geldi. Önder programda, "Dün bize aracı gönderen. İşte şurada kiminle çalışalım, nasıl çalışalım, şunu nasıl yapalım?" diye fikrimizi merak eden. Bir siyasal parti bugün bize koordinat biçemez. İyi Parti'yi kastediyorum. Şurada duruyor, bizim nazarımızda şuradadır falan diye bir şey diyemez. Bu saygısızlığı bugün yapabiliyorlarsa o gün bizim bu ilkesel şeyi dayatmış olmamamızdan dolayıdır. Hiç İyi Parti'ye kızmıyorum ya da onun liderine. Biz o gün böyle yapmakla ve bağra basılan taşında kimsenin merak etmesiyle bugün böyle değerlendirmelerin muhatabı oluyoruz" diyerek akıl hocalığı yaptıklarını itiraf etti.

AK PARTİLİ MUŞ, "İYİ PARTİ'NİN ÖRTÜLÜ İTTİFAKI DEŞİFRE OLDU" DEDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaparak, "Meral Akşener geçen gün HDP için "PKK uzantısı" demişti. Meğerse aynı Akşener bu PKK uzantılarından "Şurada kiminle çalışalım? Nasıl çalışalım? Fikriniz ne?" diye talimat alıyormuş. İYİ Partinin "PKK uzantılarıyla" yaptığı örtülü ittifak deşifre oldukça gerçek yüzü ortaya çıkıyor" diyerek tepki gösterdi.