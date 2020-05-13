Corona virüs çamaşırdan bulaştı! Asya'da ikinci dalga korkusu...
Son dakika haberine göre; Çin'in Vuhan ile Şulan kentlerinde koronavirüs kümelerinin yeniden oluşması ve Güney Kore'de de bir gece kulübünden 101 kişinin virüs kapması, Asya ülkelerinde ikinci dalga paniğine yol açtı.
Yeni tip koronavirüs olan Kovid-19'un ilk merkezi olan Asya'daki son gelişmeler endişe ile takip ediliyor. Salgının başladığı yer olan ve hayatın normale dönmeye başladığı Çin'in Vuhan kentinde nisan ayından bu yana ilk kez yine virüs kümesi ortaya çıktı.
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