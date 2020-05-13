13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Corona virüs çamaşırdan bulaştı! Asya'da ikinci dalga korkusu...

Son dakika haberine göre; 'in Vuhan ile Şulan kentlerinde kümelerinin yeniden oluşması ve 'de de bir gece kulübünden 101 kişinin virüs kapması, ülkelerinde ikinci dalga paniğine yol açtı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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CORONA VİRÜS ÇAMAŞIRDAN BULAŞTI! İKİNCİ DALGA KORKUSU...

Yeni tip olan Kovid-19'un ilk merkezi olan 'daki son gelişmeler endişe ile takip ediliyor. Salgının başladığı yer olan ve hayatın normale dönmeye başladığı 'in Vuhan kentinde nisan ayından bu yana ilk kez yine virüs kümesi ortaya çıktı.

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