13 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Gazi Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar istifa etti! Skandal sözler sarf etmişti

Gazi Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar istifa etti! Skandal sözler sarf etmişti

Son dakika haberine göre; Prof. Dr. , sosyal medyada infial yaratan sözleri sonrası görevinden istifa etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
ABONE OL
SKANDAL SÖZLER SARF ETMİŞTİ! O DEKAN İSTİFA ETTİ

, video konferans görüşmesinde yayını açık unutup öğrencileri hakkında "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece ha, çaktırma" demişti.

Gazi Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar istifa etti! Skandal sözler sarf etmişti | Video GAZİ ÜNİVERSİTESİ DEKANI PROF. DR. ORHAN ACAR İSTİFA ETTİ! SKANDAL SÖZLER SARF ETMİŞTİ | VİDEO

Yayında olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşıran dekanın sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Prof. Dr. Orhan Acar, skandal sözlerin ardından istifa etti.



GAZİ ÜNİVERSİTESİ: PROF. DR. ORHAN ACAR İSTİFA ETTİ

'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Fen Fakültesi Dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Orhan Acar'ın sosyal medya ve basına yansıyan ifadeleri nedeniyle yasal süreç başlatılmış olup, sürecin selameti açısından kendisi 13.05.2020 tarihinde istifa etmiştir" denildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA