İranlı damat, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürüp parçalara ayırmış ve üç ay buzdolabında saklamış
İstanbul'da yaşayan ve dönerci olan İran uyruklu 35 yaşındaki Muhammed Khodarahmi, İran Konsolosluğu'na giderek kan donduran bir itirafta bulundu. Muhammed Khodarahmi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürmüş, parçalara ayırmış ve üç ay buzdolabında saklamış.
İstanbul'da yaşayan ve dönerci olan İran uyruklu Muhammed Khodarahmi (35), dün öğlen saatlerinde İran Konsolosluğu'na giderek, 3 ay önce kayınpederi Siavash Galeh Bakhtiari (71) ile kayınvalidesi Fatemeh Alidadishamsabadi'yi (64), kesici aletle öldürdüğünü, cesetleri parçalayarak Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan evlerindeki derin dondurucuda sakladığını söyledi.
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