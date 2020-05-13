13 Mayıs 2020, Çarşamba
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İranlı damat, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürüp parçalara ayırmış ve üç ay buzdolabında saklamış

'da yaşayan ve dönerci olan uyruklu 35 yaşındaki , İran Konsolosluğu'na giderek kan donduran bir itirafta bulundu. Muhammed Khodarahmi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürmüş, parçalara ayırmış ve üç ay buzdolabında saklamış.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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ÖLDÜRDÜ, PARÇALADI VE SAKLADI! FELAKET...

'da yaşayan ve dönerci olan uyruklu (35), dün öğlen saatlerinde İran Konsolosluğu'na giderek, 3 ay önce kayınpederi Siavash Galeh Bakhtiari (71) ile kayınvalidesi Fatemeh Alidadishamsabadi'yi (64), kesici aletle öldürdüğünü, cesetleri parçalayarak Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan evlerindeki derin dondurucuda sakladığını söyledi.

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