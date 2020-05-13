İranlı damat, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürüp parçalara ayırmış ve üç ay buzdolabında saklamış

İstanbul'da yaşayan ve dönerci olan İran uyruklu Muhammed Khodarahmi (35), dün öğlen saatlerinde İran Konsolosluğu'na giderek, 3 ay önce kayınpederi Siavash Galeh Bakhtiari (71) ile kayınvalidesi Fatemeh Alidadishamsabadi'yi (64), kesici aletle öldürdüğünü, cesetleri parçalayarak Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan evlerindeki derin dondurucuda sakladığını söyledi.