13 Mayıs 2020, Çarşamba
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2 aydır çocuklarını göremeyen hemşire anneden evlatlarına mektup

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan yoğun bakım hemşiresi Banu Atay, fedakarca görev aldığı yeni tip (Kovid-19) salgınıyla mücadele nedeniyle 2 aydır görüşemediği çocuklarına özlemini onlara yazdığı mektupla ifade etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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2 AYDIR ÇOCUKLARINI GÖREMEYEN HEMŞİRE ANNEDEN EVLATLARINA MEKTUP

39 yaşındaki Banu Atay, yaklaşık 2 ay önce 11 yaşındaki oğlu Deniz ile 8 yaşındaki kızı İdil'i Bartın'ın Amasra ilçesindeki babalarının yanına gönderdi.

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