11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Van’da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 93'e yükseldi

'ın ilçesine bağlı , , ve Karakoç mahallelerindeki karantina uygulaması sürüyor. Taziye çadırı kurulmasına izin veren 'in görevden alındığı 'nde dün 84 olan bugün 93'e yükseldi. Sağlık ekipleri, evleri tek tek dolaşıp testi için örnek alıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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KORKULAN OLDU! VAKA SAYISI ARTIYOR

ilçesinin Mahallesi, 6 kişinin testinin pozitif çıkması üzerine 5 Mayıs'ta karantinaya alındı. Sağlık ekipleri de mahallede sağlık taraması ve test alma çalışmaları başlattı.

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