ABD ile Çin arasında kriz! Çinli bilgisayar korsanları koronavirüs aşısı bilgilerini çalmaya çalışıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ilgili birçok ülkede aşı için seferber oldu. ABD ile Çin arasında devam eden koronavirüs gerginliği ise sanal ortama taşındı.

ÇİN'E UYARI GİDECEK

Amerika'nın iç istihbarat servisi olan FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı, Çinli bilgisayar korsanlarını koronavirüse dair ABD'de yürütülen aşı çalışmalarına ait bilgileri çalmaya çalıştığını duyurdu. Söz konusu açıklamanın ardından FBI ve İç Güvenlik Bakanlığının Çin'e uyarı göndereceği belirtildi.

'PEKİN YASA DIŞI YOLLARLA…"

Önümüzdeki günlerde yayınlanmak üzere hazırlanan 'uyarı' taslağına göre FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı, Pekin'in 'yasa dışı yollarla aşıya, tedavi ve testlere dair değerli fikri mülkiyet ve halk sağlığı verilerine erişmeye çalıştığını iddia etti.