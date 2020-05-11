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ABD ile Çin arasında kriz! Çinli bilgisayar korsanları koronavirüs aşısı bilgilerini çalmaya çalışıyor

'nin iç istihbarat servisi ’ın ve Çinli bilgisayar korsanlarının  aşısına ilişkin ABD’de yürütülen araştırmalara ait bilgileri çalmaya çalıştığı gerekçesiyle ’e uyarı göndereceği açıklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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DÜNYA ŞOK OLDU! ABD İLE ÇİN ARASINDA AŞI KRİZİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan nedeniyle ilgili birçok ülkede için seferber oldu. ile arasında devam eden koronavirüs gerginliği ise sanal ortama taşındı.

ÇİN'E UYARI GİDECEK

Amerika'nın iç istihbarat servisi olan ve İç Güvenlik Bakanlığı, Çinli bilgisayar korsanlarını koronavirüse dair ABD'de yürütülen aşı çalışmalarına ait bilgileri çalmaya çalıştığını duyurdu. Söz konusu açıklamanın ardından FBI ve Çin'e uyarı göndereceği belirtildi.

ABD ile Çin arasındaki koronavirüs tartışması BM zirvesine sıçradı ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ KORONAVİRÜS TARTIŞMASI BM ZİRVESİNE SIÇRADI

'PEKİN YASA DIŞI YOLLARLA…"

Önümüzdeki günlerde yayınlanmak üzere hazırlanan 'uyarı' taslağına göre FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı, Pekin'in 'yasa dışı yollarla aşıya, tedavi ve testlere dair değerli fikri mülkiyet ve halk sağlığı verilerine erişmeye çalıştığını iddia etti.

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