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Adana’da pazarda kadının cüzdanını çalan hırsız: Düşürdü, vermek için aldım

'da 31 yaşındaki Metin Y. isimli şahıs, pazarda alışveriş yapan Sıdıka V. isimli yaşlı kadının yanına yaklaşıp kadının cebindeki içinde 5 lira bulunan cüzdanı çaldı. Yakalanan , " cüzdanını yere düşürdü. Ona vermek için cüzdanı aldım ama beni yakaladılar." diyerek şaşkına çevirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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HIRSIZDAN AĞIZLARI AÇIK BIRAKAN SAVUNMA!

'da bir semt pazarında fiyat sorma bahanesiyle tezgaha gelen Metin Y. (31), o sırada alışveriş yapan Sıdıka V.'nin (67) cebinden, içerisinde 5 TL bulunan cüzdanını çaldı. esnafının yakalayıp bekçiye teslim ettiği şüpheli, emniyetteki sorgusunda, " cüzdanını yere düşürdü. Ona vermek için cüzdanı aldım ama beni yakaladılar" dedi.

PAZARCILAR YAKALADI

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, Metin Y. fiyat sorma bahanesiyle, pazarda alışveriş yapan Sıdıka V.'nin bulunduğu tezgaha yaklaştı. Bu sırada Metin Y., Sıdıka V.'nin cebindeki cüzdanı alarak uzaklaştı. Durumu fark eden pazarcılar Metin Y.'yi yakalayıp, yerinde bulunan bekçilere teslim etti.

"TEYZE CÜZDANINI YERE DÜŞÜRDÜ"

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Metin Y.'nin üzerinden bin TL çıkarken, çaldığı cüzdanın içerisinden 5 TL çıktı. Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Metin Y.'nin, "Ben yapmadım. Teyze cüzdanını yere düşürdü. Ona yardımcı olmak için eğilip cüzdanı aldım. Kendisine verecektim ama beni yakaladılar" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan Metin Y.'nin 'yankesicilik' ve 'hırsızlık'tan suç kaydı olduğu da öğrenildi.

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