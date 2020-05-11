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İstanbul’da kaçak maske operasyonu! Hepsine el konuldu

’un ilçesinde tedbirlerine yönelik denetimlerini sürdüren polisin ihbar üzerine bir eve yaptığı baskında, kaçak olarak üretilen 30 bin adet cerrahi ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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İHBAR GELDİ! HEPSİNE EL KONULDU

İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, Aydınlar Mahallesi'ndeki bir evde kaçak imalatı yapıldığı ihbarı alındı.

"EV İŞİ" OLARAK YAPILMIŞ

İhbar üzerine dün saat 16.55 sıralarında polis eve baskın yaptı. Burada maskelerin burun bölgesindeki sert plastik aparatın birleşme işleminin 'ev işi' olarak alınıp yapıldığı belirlendi.

EL KONULDU

12 koli içerisinde bulunan 30 bin adet cerrahi maskeye el konularak muhafaza altına alındı.

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