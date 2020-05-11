İstanbul’da kaçak maske operasyonu! Hepsine el konuldu
İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerini sürdüren polisin ihbar üzerine bir eve yaptığı baskında, kaçak olarak üretilen 30 bin adet cerrahi maske ele geçirildi.
Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, Aydınlar Mahallesi'ndeki bir evde kaçak maske imalatı yapıldığı ihbarı alındı.
"EV İŞİ" OLARAK YAPILMIŞ
İhbar üzerine dün saat 16.55 sıralarında polis eve baskın yaptı. Burada maskelerin burun bölgesindeki sert plastik aparatın birleşme işleminin 'ev işi' olarak alınıp yapıldığı belirlendi.
EL KONULDU
12 koli içerisinde bulunan 30 bin adet cerrahi maskeye el konularak muhafaza altına alındı.
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