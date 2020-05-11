İstanbul’da kaçak maske operasyonu! Hepsine el konuldu

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, Aydınlar Mahallesi'ndeki bir evde kaçak maske imalatı yapıldığı ihbarı alındı.

"EV İŞİ" OLARAK YAPILMIŞ

İhbar üzerine dün saat 16.55 sıralarında polis eve baskın yaptı. Burada maskelerin burun bölgesindeki sert plastik aparatın birleşme işleminin 'ev işi' olarak alınıp yapıldığı belirlendi.

EL KONULDU

12 koli içerisinde bulunan 30 bin adet cerrahi maskeye el konularak muhafaza altına alındı.