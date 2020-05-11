Antalya’da parkta hareketsiz bulunan adamın yaşadığı ortaya çıktı

Sanayi içerisindeki parkta 70 yaşlarında bir kişinin ağzında maske ile hareketsiz yattığını görenler 112'yi aradı.

ÖLDÜ SANDILAR

Yanında cep telefonu bulunan adamın nabzını ölçen vatandaşlar, öldüğünü düşündü.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Gelen sağlık ekiplerinin kontrol ettiği adamın yaşadığı belirlenince ambulansla hastaneye götürüldü.