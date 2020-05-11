Antalya’da parkta hareketsiz bulunan adamın yaşadığı ortaya çıktı
Antalya'da Muratpaşa ilçesi eski sanayide öğle saatlerinde kimliği belirsiz 70 yaşlarında bir adam, parkta hareketsiz yatar halde bulundu. Öldüğü düşünülen, gelen sağlık ekiplerinin yaşadığını fark etmesiyle ambulansa alınan adam, hastaneye götürüldü.
Sanayi içerisindeki parkta 70 yaşlarında bir kişinin ağzında maske ile hareketsiz yattığını görenler 112'yi aradı.
ÖLDÜ SANDILAR
Yanında cep telefonu bulunan adamın nabzını ölçen vatandaşlar, öldüğünü düşündü.
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Gelen sağlık ekiplerinin kontrol ettiği adamın yaşadığı belirlenince ambulansla hastaneye götürüldü.
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