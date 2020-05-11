11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Antalya’da parkta hareketsiz bulunan adamın yaşadığı ortaya çıktı

'da ilçesi eski sanayide öğle saatlerinde kimliği belirsiz 70 yaşlarında bir adam, parkta hareketsiz yatar halde bulundu. Öldüğü düşünülen, gelen sağlık ekiplerinin yaşadığını fark etmesiyle ambulansa alınan adam, hastaneye götürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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ŞOKE EDEN OLAY! ÖLDÜ SANILDI...

içerisindeki parkta 70 yaşlarında bir kişinin ağzında ile hareketsiz yattığını görenler 'yi aradı.

ÖLDÜ SANDILAR

Yanında cep telefonu bulunan adamın nabzını ölçen vatandaşlar, öldüğünü düşündü.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Gelen sağlık ekiplerinin kontrol ettiği adamın yaşadığı belirlenince ambulansla hastaneye götürüldü.

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