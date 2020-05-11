Sağlık çalışanları Anneler Günü'nü evlatlarından uzak geçirdi!
Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden uzak kalan sağlık çalışanları gönüllerde taht kurmaya devam ediyor. Fedakar sağlık çalışanları bu Anneler Günü’nü evlatlarından uzak geçirmenin burukluğunu yaşasa da pandemiyle mücadelede ön saflarda savaştıkları için kendileriyle gurur duyuyorlar..
Türkiye'nin dört bir yanında çocuklar dün annelerine koştu. Bu anlamlı günün en özel anneleri ise pandemiyle mücadelede başarının karamanları kadın sağlık çalışanlarıydı. İşte Türkiye'nin ayakta alkışladığı sağlık çalışanlarından bazılarının Anneler Günü'yle ilgili düşünceleri;
Songül Gürbüz (Isparta Şehir Hastanesi-yoğun bakım hemşiresi): Çocuklarım Anneler Günü'mü yoğun bakım ünitesinde kutladı.
Helanur Şahin (Antalya Atatürk Devlet Hastanesi): Şifayla taburcu olan Kovid-19 hastamızın evladı, 'anneme baktınız' diyerek çiçek getirdi. Tüylerim ürperdi, 27 yıllık meslek hayatımda aldığım en anlamlı hediye.
Tuğba Şenol (Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi): Çocuklarımı uzun süredir görmüyorum. Nice kutlayacağımız, sarılacağımız Anneler Günü için biz buradayız.
Zehra Camgöz (Akdeniz Üniversitesi Hastanesi- pandemi servisi hemşiresi): Hem gururlu hem hüzünlüyüm. Benim de oğluma anlatacağım kahramanlık hikayem var.
Canan Gönen (Ankara Şehir Hastanesi-yoğun bakım servisi doktoru): 3 yaşında bir oğlum var. 2 aydır görmüyorum. Eşim de bir pandemi hastanesinde doktor olduğu için 2 aydır birbirimizi görmüyoruz.
Nurten Kartal (Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi-29 yıllık hemşire): Koronavirüsü kendim de atlattım ve görevimin başına geri döndüm. Tek temennim çocuklarımıza rahatça sarılabileceğimiz günlerin geri gelmesi.
Hemşire kardeşler Günseli Karadavut ve Gamze Çağlar (Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi): Çocuklarımıza kavuşacağımız günleri iple çekiyoruz.
Kader Yaşar (Adana Şehir Hastanesi-acil servis hemşiresi) 4 yaşındaki kızımla telefonda görüştüm. Çocuklarımı özledim ama bir taraftan hayatlar kurtarıyoruz bu da işin gurur verici tarafı. Benim de annem, babam var uzakta.
Uzun süredir annemi göremiyorum, elini öpmek isterdim.
Sabah
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