11 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sağlık çalışanları Anneler Günü'nü evlatlarından uzak geçirdi!

Sağlık çalışanları Anneler Günü'nü evlatlarından uzak geçirdi!

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden uzak kalan sağlık çalışanları gönüllerde taht kurmaya devam ediyor. Fedakar sağlık çalışanları bu ’nü evlatlarından uzak geçirmenin burukluğunu yaşasa da pandemiyle mücadelede ön saflarda savaştıkları için kendileriyle gurur duyuyorlar..

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2020
ABONE OL
SAĞLIK ÇALIŞANLARI ANNELER GÜNÜ'NÜ EVLATLARINDAN UZAK GEÇİRDİ!

'nin dört bir yanında çocuklar dün annelerine koştu. Bu anlamlı günün en özel anneleri ise pandemiyle mücadelede başarının karamanları kadın sağlık çalışanlarıydı. İşte Türkiye'nin ayakta alkışladığı sağlık çalışanlarından bazılarının 'yle ilgili düşünceleri;

Songül Gürbüz (Isparta Şehir Hastanesi-yoğun bakım hemşiresi): Çocuklarım Anneler Günü'mü yoğun bakım ünitesinde kutladı.
Helanur Şahin (Antalya Atatürk Devlet Hastanesi): Şifayla taburcu olan Kovid-19 hastamızın evladı, 'anneme baktınız' diyerek çiçek getirdi. Tüylerim ürperdi, 27 yıllık meslek hayatımda aldığım en anlamlı hediye.
Tuğba Şenol (Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi): Çocuklarımı uzun süredir görmüyorum. Nice kutlayacağımız, sarılacağımız Anneler Günü için biz buradayız.
Zehra Camgöz (Akdeniz Üniversitesi Hastanesi- pandemi servisi hemşiresi): Hem gururlu hem hüzünlüyüm. Benim de oğluma anlatacağım kahramanlık hikayem var.
Canan Gönen (Ankara Şehir Hastanesi-yoğun bakım servisi doktoru): 3 yaşında bir oğlum var. 2 aydır görmüyorum. Eşim de bir pandemi hastanesinde doktor olduğu için 2 aydır birbirimizi görmüyoruz.
Nurten Kartal (Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi-29 yıllık hemşire): Koronavirüsü kendim de atlattım ve görevimin başına geri döndüm. Tek temennim çocuklarımıza rahatça sarılabileceğimiz günlerin geri gelmesi.
Hemşire kardeşler Günseli Karadavut ve Gamze Çağlar (Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi): Çocuklarımıza kavuşacağımız günleri iple çekiyoruz.
Kader Yaşar (Adana Şehir Hastanesi-acil servis hemşiresi) 4 yaşındaki kızımla telefonda görüştüm. Çocuklarımı özledim ama bir taraftan hayatlar kurtarıyoruz bu da işin gurur verici tarafı. Benim de annem, babam var uzakta.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Uzun süredir annemi göremiyorum, elini öpmek isterdim.

Sabah

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA