Sağlık çalışanlarının toplu taşıma tepkisi: "Çoğu arkadaşımız evlerine gidemiyor"
Corana virüs ile mücadele eden sağlık çalışanları mesaiye gidiş ve eve dönüşlerinde toplu taşıma kullanırken yaşadıkları zorluğa isyan etti. Sağlık çalışanlarından Emre Koç “Bizde sağlık çalışanları olarak bu konuda belediyelerin bizlere daha çok yardımcı olmalarını isteriz. Çoğu arkadaşımız evlerine gidemiyor, metrobüsler çok kalabalık oluyor ”diye konuştu.
Yeni tip koranavirüse karşı mücadelede sağlık çalışanlar en ön saflarda yer alıyor. Gecelerini gündüzlerine katarak hastaları iyileştirmek için çalışan sağlık çalışanları işe giderken ve eve dönüşlerinde toplu taşıma kullanırken aksaklıklar yaşıyor.
Sağlık çalışanları toplu taşımada kullandıkları araçlardaki seferlerin azalmasıyla zorluk çekerken, çalışanlar duruma isyan etti.
Sağlık çalışanlarından Emre Koç, toplu taşıma kullanırken özellikle mesaiye yetişmede güçlük yaşadıklarını ifade ederek, "Yasaklar olduğu zaman ulaşımlarımız olmuyor bunların arttırılması her zaman sağlık çalışanları için daha iyi. Bizde sağlık çalışanları olarak bu konuda belediyelerin bizlere daha çok yardımcı olmalarını isteriz. Çoğu arkadaşımız evlerine gidemiyor araç bulamıyor metrobüsler çok kalabalık oluyor bazen bunlar düzeltilirse daha iyi olur." dedi.
"ŞU ANDA EVİME GİTMEK İÇİN YARIM SAAT YÜRÜMEM GEREKECEK"
Fadime Mine ise toplu taşıma konusunda biraz dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek, "Zamanlama açısından eskiden saatinde 15 dakikada bir gelen dolmuşlar, yarım, 1 saat arayla gelmeye başlayınca biraz daha gecikmeler oluyor gitmemiz gereken yerlere ulaşım da biraz daha sıkıntılar yaşıyoruz. Kullandığımız minibüslerden özel de olmak üzere şu an hiç yok. Şu anda evime gitmek için yarım saat yürümem gerekecek maalesef bu tarz sorunlar yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Burcu Kirman ise, "Sağlık çalışanları olarak çok yorgun çıkıyoruz işten sefer sayıları oldukça azaltılmış tabii kullanım oranları arz talebe göre dengelenmiş anlıyorum ama sabahları 20-30 dakika arayla beklediğimiz oluyor. Dolu gelebiliyor sağlık çalışanları dışında başka çalışanlar da var muhtemelen bu sebepten sıkıntı yaşıyoruz eve giderken ya da nöbete gelirken biraz daha sıklaşırsa daha iyi olabilir diye düşünüyorum." diye konuştu.
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