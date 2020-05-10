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Sosyal mesafe için yapılmıştı... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tam puan aldı

salgını yavaş yavaş etkisini yitirirken her alanda da yeni normal düzen için hazırlık yapılıyor. de bu kapsamda "Sosyal mesafeli bank" üreterek sokaklara yerleştirdi. Yeni banklar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da tam not aldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.05.2020 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN TAM PUAN ALDI

Hem hayat devam etsin hem de salgın büyümesin diye her alanda önlemler, düzenlemeler alınmaya devam ediyor. 'in de tedbirler kapsamında oturma banklarında sosyal mesafe düzenlemesi yaptı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı marangozhanede tasarlanan banklara, iki kişi birer metre mesafeyle oturabilecek.

Sosyal mesafe için yapılmıştı... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tam puan aldı SOSYAL MESAFE İÇİN YAPILMIŞTI... SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN TAM PUAN ALDI

Rengarenk çiçekler de yerleştirilen banklar, kentte yaşayanları da memnun etti.

Sosyal mesafeli banklardan memnun olan biri daha vardı. O da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Koca bankın fotoğrafını paylaşarak "Türkiye'nin pratik zekâsı, salgın şartlarında, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı. Göze sürpriz yapanından bir soruna çözüm olanına dek, her fikir güzel" dedi.

BURSA'DA DA SOSYAL MESAFELİ BANK UYGULAMASINA BAŞLANDI

Öte yandan Kestel Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri tarafından da belediyeye ait marangozhanede hazırlanan sosyal mesafeli banklar, ilçe merkezindeki park ve otobüs duraklarının yanlarına yerleştirilmeye başlandı.

Vatandaşların büyük ilgisini çeken banklarda kimi arkadaşı ile sohbet ederken, kimi ise eline aldığı gazete ve kitabını okudu. İki kişinin oturacağı banklardaki oturaklar arası 1,5 metre olarak ayarlanırken, salgın sonrasında normal banklara dönüştürülebilecek.

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