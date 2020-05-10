Sosyal mesafe için yapılmıştı... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tam puan aldı
Koronavirüs salgını yavaş yavaş etkisini yitirirken her alanda da yeni normal düzen için hazırlık yapılıyor. Mersin Yenişehir Belediyesi de bu kapsamda "Sosyal mesafeli bank" üreterek sokaklara yerleştirdi. Yeni banklar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da tam not aldı.
Hem hayat devam etsin hem de salgın büyümesin diye her alanda önlemler, düzenlemeler alınmaya devam ediyor. Mersin'in Yenişehir Belediyesi de tedbirler kapsamında oturma banklarında sosyal mesafe düzenlemesi yaptı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı marangozhanede tasarlanan banklara, iki kişi birer metre mesafeyle oturabilecek.
Rengarenk çiçekler de yerleştirilen banklar, kentte yaşayanları da memnun etti.
Sosyal mesafeli banklardan memnun olan biri daha vardı. O da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Koca bankın fotoğrafını paylaşarak "Türkiye'nin pratik zekâsı, salgın şartlarında, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı. Göze sürpriz yapanından bir soruna çözüm olanına dek, her fikir güzel" dedi.
Türkiye'nin pratik zekâsı, salgın şartlarında, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı. Göze sürpriz yapanından bir soruna çözüm olanına dek, her fikir güzel. pic.twitter.com/Owazv5HG4q— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 9, 2020
BURSA'DA DA SOSYAL MESAFELİ BANK UYGULAMASINA BAŞLANDI
Öte yandan Kestel Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri tarafından da belediyeye ait marangozhanede hazırlanan sosyal mesafeli banklar, ilçe merkezindeki park ve otobüs duraklarının yanlarına yerleştirilmeye başlandı.
Vatandaşların büyük ilgisini çeken banklarda kimi arkadaşı ile sohbet ederken, kimi ise eline aldığı gazete ve kitabını okudu. İki kişinin oturacağı banklardaki oturaklar arası 1,5 metre olarak ayarlanırken, salgın sonrasında normal banklara dönüştürülebilecek.
Türkiye'nin pratik zekâsı, salgın şartlarında, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı. Göze sürpriz yapanından bir soruna çözüm olanına dek, her fikir güzel. (Mühim not: Fotoğraf çarşamba günü çekilmiştir.) pic.twitter.com/i5PiknHBJP— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 9, 2020
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