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İstanbul FSM Köprüsü'nden intihar eden şahsı polisler böyle kurtardı: Nefes kesen anlar kamerada

Köprüsü’nden eden bir şahıs o an köprü altından geçen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince bilinci açık şekilde kurtarıldı. O anlar kamerasına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.05.2020 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020
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İNTİHAR EDEN ŞAHSI POLİSLER BÖYLE KURTARDI

Edinilen bilgiye göre bugün 10.05.2020 saat 13.45 sıralarında bir şahıs 'nden yaya olarak gelip Güney yan yoldan etti.

Bunun üzerine olay bölgesinde eğitim dalışı için bulunan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne ait botla irtibat kuruldu.

İstanbul FSM Köprüsü'nden intihar eden şahsı polisler böyle kurtardı: Nefes kesen anlar kamerada | Video İSTANBUL FSM KÖPRÜSÜ'NDEN İNTİHAR EDEN ŞAHSI POLİSLER BÖYLE KURTARDI: NEFES KESEN ANLAR KAMERADA | VİDEO

Olay görevlilerin köprünün altından geçerken önlerinde gerçekleştiği, su altı ekibinin şahsı su üstüne çıkar çıkmaz hemen bilinci açık vaziyette bota aldığı öğrenildi.


Sezgin D. (35) isimli şahıs Sarıyer ilçesi kıyısında 112 ekiplerine teslim edilirken konu ile ilgili tahkikata başlandı.

(Sema ALİM DALGIÇ/SABAH)

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