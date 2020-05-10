İstanbul FSM Köprüsü'nden intihar eden şahsı polisler böyle kurtardı: Nefes kesen anlar kamerada
İstanbul FSM Köprüsü’nden intihar eden bir şahıs o an köprü altından geçen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince bilinci açık şekilde kurtarıldı. O anlar polis kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre bugün 10.05.2020 saat 13.45 sıralarında bir şahıs Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden yaya olarak gelip Güney yan yoldan intihar etti.
Bunun üzerine olay bölgesinde eğitim dalışı için bulunan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne ait botla irtibat kuruldu.
İSTANBUL FSM KÖPRÜSÜ'NDEN İNTİHAR EDEN ŞAHSI POLİSLER BÖYLE KURTARDI: NEFES KESEN ANLAR KAMERADA | VİDEO
Olay görevlilerin köprünün altından geçerken önlerinde gerçekleştiği, su altı ekibinin şahsı su üstüne çıkar çıkmaz hemen bilinci açık vaziyette bota aldığı öğrenildi.
Sezgin D. (35) isimli şahıs Sarıyer ilçesi kıyısında 112 ekiplerine teslim edilirken konu ile ilgili tahkikata başlandı.
(Sema ALİM DALGIÇ/SABAH)
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Fikriyat Yayınevi'nin ilk eseri okuyucusuyla buluştu!
- Hazırlıklar tamamlandı! Yarın açılıyor
- Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama
- Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı yükseliyor!
- BİM 12 Mayıs aktüel kataloğu yayımlandı
- Denizde yakalandılar! Elinde nargileyle...
- Eren Bülbül'ün acılı annesi: Gözümün önünden hiçbir an gitmiyor
- Çayda aranan hasat formülü bulundu!
- Dehşete düşüren görüntü! 20 tane daha çıktı
- Kabini olmayan asansörden boşluğa düşerek öldü!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Pandemi parası ne zaman yatar? e Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu ne zaman açıklanacak?
- 20 yaş altı ne zaman dışarı çıkabilecek? 0-14 yaş 15-20 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlıyor?
- PUBG Mobile Miramar haritası yenilendi! PUBG 13. yeni sezon ne zaman başlayacak? 12. sezon bitiş tarihi belli mi?
- Son dakika: Düğün yasağı ne zaman kalkacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? İlgili genelge yayımlandı mı?
- BİM 12 Mayıs aktüel kataloğu: Oral-B şarjlı diş fırçası dikkat çekiyor! BİM'de bu hafta neler olacak?
- Diyanet takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Kadir Gecesi tarihi hangi gün? Kadir Gecesi'nin önemi nedir?
- MEB açıklamaları: Bazı illerde okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Haziran'da okullar var mı?
- MEB açıklaması: 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? 2020 kararnameler gönderildi mi?
- 10 Mayıs kargolar açık mı? Sokağa çıkma yasağında bugün MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT kargo çalışıyor mu?
- 65 yaş üstüne sokağa çıkma izni saat kaçta başlayacak, bitecek? 10 Mayıs'ta yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?
- Anneler Günü mesajları 2020: En duygusal ve anlamlı Anneler Günü mesajları, şiirleri burada! (Kısa, uzun)
- 1971'deki Muhammed Ali Joe Frazier maçında fotoğraf çeken kimdir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (9 Mayıs)