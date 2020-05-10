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İstanbul FSM Köprüsü'nden intihar eden şahsı polisler böyle kurtardı: Nefes kesen anlar kamerada | Video

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10.05.2020
İstanbul FSM Köprüsü’nden intihar eden bir şahıs o an köprü altından geçen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince bilinci açık şekilde kurtarıldı. O anlar polis kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre bugün 10.05.2020 saat 13.45 sıralarında bir şahıs Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden yaya olarak gelip Güney yan yoldan intihar etti.

Bunun üzerine olay bölgesinde eğitim dalışı için bulunan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne ait botla irtibat kuruldu.

Olay görevlilerin köprünün altından geçerken önlerinde gerçekleştiği, su altı ekibinin şahsı su üstüne çıkar çıkmaz hemen bilinci açık vaziyette bota aldığı öğrenildi.

Sezgin D. (35) isimli şahıs Sarıyer ilçesi kıyısında 112 ekiplerine teslim edilirken konu ile ilgili tahkikata başlandı.

(Sema ALİM DALGIÇ/SABAH)

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