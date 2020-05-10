Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı yükseliyor! Valilikten flaş açıklama
Van'ın İpekyolu ilçesinde kurulan taziye çadırı sonrası corona virüs vakalarında patlama yaşandı. Dün 75 olan vaka sayısı bugün 84'e yükseldi. Van Valiliği yazılı bir açıklama yaparak, "Taziye, mevlit gibi toplu etkinlikler yasak. Bu tür etkinlik düzenleyenleri 155 polis ve 156 jandarma hatlarına bildirmeniz toplum sağlığımız ve koronavirüsle mücadelemiz açısından büyük önem taşıyor." sözleriyle vatandaşı uyardı.
Van'da koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alınan İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde sağlık ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda dün 75 olan vaka sayısı, 84'e yükseldi. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, bu tür etkinlikleri düzenleyip yasağa uymayanların 155 Polis ve 156 Jandarma hatlarına bildirilmeleri istendi. Mahallede taziye çadırı kurulması nedeniyle aile ve mahalle muhtarı hakkında soruşturma başlatılmış, Muhtar Mehmet Nuri Yönten görevden uzaklaştırılmıştı.
İpekyolu ilçesinin Ortanca Mahallesi, 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 5 Mayıs'ta karantinaya alındı. Sağlık ekipleri de mahallede sağlık taraması ve test alma çalışmaları başlattı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen mahallede, Eraygen ailesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Eraygen ailesi üyeleri ile Muhtar Mehmet Nuri Yönten hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ardından da Muhtar Yönten görevden uzaklaştırıldı. Taziyeye katılanların yaşadıkları Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahallelerinde de karantina uygulanmaya başlandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı taramayla dün itibariyle 75 olan vaka sayısının bugün 84'e yükseldiği belirlendi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz İpekyolu İlçesi Ortanca Mahallesi'ndeki taziye bağlantılı koronavirüs (Covid-19) pozitif vaka sayısı 84'e yükseldi. İlimizde en riskli dönemi yaşıyoruz. Taziye, mevlit gibi toplu etkinlikler yasak. Bu tür etkinlik düzenleyenleri 155 polis ve 156 jandarma hatlarına bildirmeniz toplum sağlığımız ve koronavirüsle mücadelemiz açısından büyük önem taşıyor. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Sokağa çıkmak zorunda olanları maske takıp, sosyal mesafeye dikkat etmeleri yönünde uyarıyoruz. Riskin farkında olalım" denildi.
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