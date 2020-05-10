İstanbul Bağcılar’da şoke eden olay: Kabini olmayan asansörden boşluğa düşerek öldü
İstanbul Bağcılar’da akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi. Kabini olmayan asansöre binen 74 yaşındaki Gülşah A. asansör kuyusuna düşerek hayatını kaybetti. Olayda sorumlu olduğu belirlenen iki kişi hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul Bağcılar'da akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi. Olay, geçtiğimiz yıl İstanbul Bağcılarda meydana geldi. 4. katta bulunan evinden asansörle aşağı inmek isteyen 74 yaşındaki Gülşah A. içerisinde kabin bulunmayan asansörün kapısından boşluğa düştü. Düşmenin etkisiyle beden travmasına bağlı beyin kanaması geçiren yaşlı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen iç kanaması durdurulamayan genç kadın hayatını kaybetti.
BİLİRKİŞİ İNCELEME YAPTI
Yaşanan kazanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın incelenmesi için olay yerinde inceleme yapan Uzman Makine Mühendisi Ve İş Güvenliği Uzmanı Bilirkişi kazada asansörün montajını ve onarımını yapan Volkan Y. ve asansör şirketinin sahibi Yücel C.'nin kusurlu olduğuna dair rapor hazırladı.
ŞİRKET SAHİBİ VE ASANSÖR BAKIMCISI KUSURLU BULUNDU
Yürütülen soruşturma sonunda bilirkişi raporunu inceleyen savcılık Volkan Y. ve Yücel C.'nin dikkatsizliğinden dolayı kazaya neden olarak 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla iddianame düzenledi. 15 yıla kadar hapisleri istenen iki şüpheli önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.
(Atakan IRMAK / SABAH ÖZEL İSTİHBARAT)
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