09 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... 'da 4 büyüklüğünde bir meydana geldi. Depremin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi. Afet ve Yönetimi Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.41'de Kemaliye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.05.2020
ABONE OL
ERZİNCAN'DA KORKUTAN DEPREM

Depremin, yaklaşık 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Valisi Ali Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından inceleme çalışmalarına başladıklarını belirterek, Arslantaş, şunları söyledi:

"Kemaliye ilçemizde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yok. sonrası herhangi bir olumsuzluğun olup olmadığına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum yok ancak ekiplerini bölgeye gönderdik, gerekli kontroller devam ediyor."

İran'ın başkenti Tahran'da 5,1 büyüklüğünde deprem İRAN'IN BAŞKENTİ TAHRAN'DA 5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Son dakika: Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem! SON DAKİKA: ENDONEZYA'DA 7,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA