2003'te neredeki su altı arkeoloji müzesinin girişine "Müzemiz su altında değildir" şeklindeki bir yazı asılmıştır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde 2003'te neredeki su altı arkeoloji müzesinin girişine "Müzemiz su altında değildir" şeklindeki bir yazı asılmıştır? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran 2003'te neredeki su altı arkeoloji müzesinin girişine "Müzemiz su altında değildir" şeklindeki bir yazı asılmıştır? sorusunun yanıtı burada! Peki, 2003'te neredeki su altı arkeoloji müzesinin girişine "Müzemiz su altında değildir" şeklindeki bir yazı asılmıştır? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A: Bodrum

B: Çeşme

C: Kaş

D: Beşiktaş

CEVAP: A: Bodrum