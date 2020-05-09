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2003'te neredeki su altı arkeoloji müzesinin girişine "Müzemiz su altında değildir" şeklindeki bir yazı asılmıştır?

2003'te neredeki su altı arkeoloji müzesinin girişine "Müzemiz su altında değildir" şeklindeki bir yazı asılmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 9 Mayıs 2020 tarihli yeni bölümünde 2003'te neredeki su altı arkeoloji müzesinin girişine "Müzemiz su altında değildir" şeklindeki bir yazı asılmıştır? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.05.2020 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020
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2003'TE NEREDEKİ SU ALTI ARKEOLOJİ MÜZESİNİN GİRİŞİNE MÜZEMİZ SU ALTINDA DEĞİLDİR ŞEKLİNDEKİ BİR YAZI ASILMIŞTIR?

2003'te neredeki su altı arkeoloji müzesinin girişine "Müzemiz su altında değildir" şeklindeki bir yazı asılmıştır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde 2003'te neredeki su altı arkeoloji müzesinin girişine "Müzemiz su altında değildir" şeklindeki bir yazı asılmıştır? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran 2003'te neredeki su altı arkeoloji müzesinin girişine "Müzemiz su altında değildir" şeklindeki bir yazı asılmıştır? sorusunun yanıtı burada! Peki, 2003'te neredeki su altı arkeoloji müzesinin girişine "Müzemiz su altında değildir" şeklindeki bir yazı asılmıştır? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A: Bodrum

B: Çeşme

C: Kaş

D: Beşiktaş

CEVAP: A: Bodrum

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