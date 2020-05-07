08 Mayıs 2020, Cuma
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İran'ın başkenti Tahran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... 'ın başkenti Tahran'da 5,1 büyüklüğünde meydana geldi. Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tahran eyaletine bağlı Demavend ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 00.48'de kaydedildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.05.2020
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İRAN'DA KORKUTAN DEPREM!

Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tahran eyaletine bağlı Demavend ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki , yerel saatle 00.48'de kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde şu ana kadar can ya da mal kaybı rapor edilmediği bildirildi.

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