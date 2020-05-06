Son dakika: Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem!

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Maluku Tenggara Barat bölgesinin 180 kilometre kuzeybatı açıklarında gerçekleşen depremin, yerin 133 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

BMKG, depremin ardından bölge için tsunami uyarısında bulunmadı. Depremin can veya mal kaybına yol açıp açmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti. Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

2020.05.06 17:03:31 39.1603 28.8668 5.4 -.- 2.1 -.- GOLKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2020.05.06 16:53:35 37.5038 34.2757 5.0 -.- 2.6 -.- YESILYURT-HALKAPINAR (KONYA) İlksel

2020.05.06 16:52:54 38.2855 38.9003 18.3 -.- 1.9 -.- TATLICAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.05.06 16:49:38 40.7532 42.6473 5.0 -.- 2.3 -.- CALIDERE-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2020.05.06 16:44:36 38.0278 26.9142 5.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.05.06 16:43:15 34.8548 27.8052 4.3 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel

2020.05.06 16:11:38 38.4442 39.3832 1.7 -.- 1.5 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.05.06 16:04:16 39.8715 33.0670 5.3 -.- 1.7 -.- KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA) İlksel

2020.05.06 15:43:14 38.0655 26.9665 5.0 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.05.06 15:31:52 38.3363 39.0897 7.9 -.- 0.7 -.- AKKENT-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.05.06 15:21:45 39.0785 29.5297 14.4 -.- 1.9 -.- YENIGUNEY-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

2020.05.06 14:06:18 37.2473 27.9558 0.0 -.- 1.4 -.- CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.05.06 14:03:47 40.2297 30.6422 26.0 -.- 1.6 -.- KIZILKUYU-GOYNUK (BOLU) İlksel

2020.05.06 14:01:52 37.2665 27.9257 0.0 -.- 1.3 -.- CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.05.06 13:46:06 39.8323 33.0245 0.0 -.- 1.9 -.- MAMAK (ANKARA) İlksel

2020.05.06 13:38:54 38.3792 39.3838 4.8 -.- 1.0 -.- BASKAYNAK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.05.06 13:32:56 37.5162 36.0017 1.7 -.- 2.2 -.- GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2020.05.06 13:26:43 40.3067 29.6057 5.0 -.- 1.2 -.- BARCIN-YENISEHIR (BURSA) İlksel

2020.05.06 12:57:37 38.7342 42.9737 3.0 -.- 1.6 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel

2020.05.06 12:47:39 40.2620 40.3408 5.0 -.- 2.1 -.- ULUCAYIR-(BAYBURT) İlksel

2020.05.06 12:38:28 36.1587 33.5590 0.0 -.- 1.0 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2020.05.06 12:31:38 38.5023 39.4862 2.4 -.- 1.8 -.- PLAJKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.05.06 12:18:14 34.5792 26.3310 14.6 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.06 11:56:52 37.2423 28.2875 0.0 -.- 1.4 -.- AKCAOVA-(MUGLA) İlksel

2020.05.06 11:32:45 36.3707 33.4783 0.0 -.- 1.1 -.- KAYRAK-GULNAR (MERSIN) İlksel

2020.05.06 11:28:57 36.2012 29.2763 7.9 -.- 1.6 -.- GELEMIS-KAS (ANTALYA) İlksel

2020.05.06 11:23:24 38.4302 39.1783 4.7 -.- 0.5 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.05.06 10:50:02 38.4115 39.2683 6.2 -.- 1.0 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.05.06 10:45:06 38.2625 39.1857 5.0 -.- 1.2 -.- UCPINAR-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel

2020.05.06 10:21:39 40.6350 29.0945 5.1 -.- 1.4 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.05.06 10:14:31 38.8692 27.7435 10.4 -.- 1.5 -.- KAPAKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.05.06 09:34:44 37.0047 34.5467 5.0 -.- 1.7 -.- GOZNE-TOROSLAR (MERSIN) İlksel

2020.05.06 09:20:24 37.1485 28.7205 7.6 -.- 2.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel

2020.05.06 09:13:41 34.3980 25.8698 22.9 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.06 09:07:25 40.4485 32.8483 5.0 -.- 2.0 -.- YILDIRIMYAGLICA-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel

2020.05.06 08:36:15 35.9535 29.9188 4.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2020.05.06 06:54:23 40.6440 29.1017 18.3 -.- 1.9 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.05.06 06:32:18 38.4657 39.2277 9.2 -.- 2.3 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.05.06 06:26:30 38.7702 43.3703 25.1 -.- 2.3 -.- SAHGELDI-(VAN) İlksel

2020.05.06 06:21:56 38.6405 31.2120 7.5 -.- 1.8 -.- ORTAKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel

2020.05.06 06:08:37 39.5962 26.0777 6.1 -.- 3.4 3.2 GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2020.05.06 06:00:17 38.5720 39.6078 8.6 -.- 2.4 -.- KARTALDERE-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.05.06 05:41:20 39.2783 29.3537 8.0 -.- 2.3 -.- SEYHCAKIR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel

2020.05.06 05:37:00 38.9683 43.6007 7.2 -.- 2.3 -.- KECIKIRAN-MURADIYE (VAN) İlksel

2020.05.06 05:20:51 37.4755 29.4157 15.3 -.- 1.3 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2020.05.06 05:10:53 39.6012 26.0582 7.5 -.- 1.9 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2020.05.06 04:13:50 40.6418 29.0978 14.8 -.- 2.5 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.05.06 03:46:58 38.5557 26.6745 14.5 -.- 1.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.05.06 02:23:19 39.4457 27.8732 8.8 -.- 3.6 3.6 BEREKETLI-(BALIKESIR) İlksel

2020.05.06 02:07:40 34.4027 25.5993 14.6 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.06 01:54:48 38.8847 39.0330 5.2 -.- 1.9 -.- KONAKLAR-PERTEK (TUNCELI) İlksel

2020.05.06 01:47:10 37.9597 34.1655 5.0 -.- 2.4 -.- KARAKAPI-ALTUNHISAR (NIGDE) İlksel

2020.05.06 01:44:51 40.7158 30.4983 17.4 -.- 1.7 -.- EKINLI-ERENLER (SAKARYA) İlksel

2020.05.06 00:15:14 38.4387 39.1593 8.3 -.- 1.9 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.05.06 00:10:02 38.8890 26.1482 5.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel