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Adana’da sokak köpeklerini döven güvenlik görevlisi: Hepsini mermi manyağı yapacağım

'nın Seyhan ilçesindeki Pınar Mahallesi'nde Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı’nda, vatandaşların beslediği sokak köpeklerini sopayla döven bir apartmanın  görevlisi, kendisine tepki gösteren kadın hayvanseveri, "Hepsini yapacağım, ben deliyim. Siz de gelirseniz size de kurşun gelebilir.” diyerek tehdit etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.05.2020 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020
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DEHŞETE DÜŞÜREN SÖZLER: MERMİ MANYAĞI YAPARIM

Bir apartmanın görevlisi, boş arazide vatandaşlar tarafından beslenen köpekleri sopayla dövdü. Olayı gören gençlerin tepki gösterdiği görevli, bazı köpeklerin, beslediği köpekleri dövdüğünü öne sürerek, "Bunların hepsini vuracağım" dedi. Ardından da apartmandaki görev yerine geri döndü.

Adana’da sokak köpeklerini döven güvenlik görevlisi: Hepsini mermi manyağı yapacağım ADANA’DA SOKAK KÖPEKLERİNİ DÖVEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ: HEPSİNİ MERMİ MANYAĞI YAPACAĞIM

"HEPSİNİ MERMİ MANYAĞI YAPACAĞIM"

Gençler ise köpekleri besleyen hayvansever bir kadına durumu anlattı. Cep telefonunun kamera kaydını açan kadın, görevlinin yanına giderek, "Köpekleri vuracağınızı söylemişsiniz?" dedi. Güvenlik görevlisi de, "Köpeğimi döverlerse hepsini yapacağım. Ben deliyim. Siz de gelirseniz size de kurşun gelebilir. Git emniyete bildir" şeklinde tehditler savurdu.

"BİRKAÇ FOTOĞRAFIMI ÇEK, EMNİYET'E GÖNDER"

Kadının, "Sizi nasıl burada güvenlikçi olarak tutuyorlar. Bu kadar tehlikeli birini nasıl çalıştırıyorlar?" sorusuna güvenlik görevlisi "Ben güvenlikçiyim, ben çok tehlikeliyim. Buraya zarar verenlerin hepsini öldüreceğim" karşılığını verdi. "Görüntünüzü alıyorum" diyen kadına, "Birkaç fotoğrafımı çek, Emniyet'e gönder" diye cevap verdi.

TEPKİ YAĞDI

12 yıldır çevredeki sokak hayvanlarını beslediğini söyleyen kadının çektiği görüntüler, hayvanseverler tarafından sosyal medyada paylaşıldı. kullanıcıları, güvenlik görevlisine tepki yağdırdı.

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