Son dakika: Beşiktaşlı futbolcu corona virüse yakalandı!

Beşiktaş Kulübü, yaptığı açıklamada corona virüsü testlerinde bir futbolcu ve personelde pozitif sonuçlara rastlanıldığını duyurdu.

Beşiktaş tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.