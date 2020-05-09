09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Son dakika: Beşiktaşlı futbolcu corona virüse yakalandı!

Son dakika haberine göre; Kulübü, yaptığı açıklamada corona virüsü testlerinde bir futbolcu ve personelde pozitif sonuçlara rastlanıldığını duyurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.05.2020 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020
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BEŞİKTAŞLI FUTBOLCU CORONA VİRÜSE YAKALANDI!

Kulübü, yaptığı açıklamada corona virüsü testlerinde bir futbolcu ve personelde pozitif sonuçlara rastlanıldığını duyurdu.

Beşiktaş tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.

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