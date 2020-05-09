Son dakika: Beşiktaşlı futbolcu corona virüse yakalandı!
Son dakika haberine göre; Beşiktaş Kulübü, yaptığı açıklamada corona virüsü testlerinde bir futbolcu ve personelde pozitif sonuçlara rastlanıldığını duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, yaptığı açıklamada corona virüsü testlerinde bir futbolcu ve personelde pozitif sonuçlara rastlanıldığını duyurdu.
Beşiktaş tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.
Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.
Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.
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