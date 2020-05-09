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Antalya’da karantinadan kaçan vatandaş: Kafama iki tane sıkın benim bitsin

'da şüphesi nedeniyle karantinada tutulan 48 yaşındaki T. isimli bir , evinden çıkarak parka gitti. Daha sonra şüpheli şahıs hastaneye götürülmesinin gerektiğini söyleyen polislere "Kafama iki tane sıkın benim bitsin." diyerek şoke etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.05.2020 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020
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KARANTİNADAN KAÇTI! ŞOKE EDEN SÖZLER

'da şüphesiyle karantinada tutulduğu evinden çıkıp, parka giden T. (48), hastaneye götürülmesi gerektiğini söyleyen polislere, "Kafama iki tane sıkın benim bitsin" dedi.

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