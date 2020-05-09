Antalya’da karantinadan kaçan vatandaş: Kafama iki tane sıkın benim bitsin
Antalya'da koronavirüs şüphesi nedeniyle karantinada tutulan 48 yaşındaki Köksal T. isimli bir vatandaş, evinden çıkarak parka gitti. Daha sonra şüpheli şahıs hastaneye götürülmesinin gerektiğini söyleyen polislere "Kafama iki tane sıkın benim bitsin." diyerek şoke etti.
Antalya'da koronavirüs şüphesiyle karantinada tutulduğu evinden çıkıp, parka giden Köksal T. (48), hastaneye götürülmesi gerektiğini söyleyen polislere, "Kafama iki tane sıkın benim bitsin" dedi.
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