09 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Adana’da sokak köpeklerini döven güvenlik görevlisi: Hepsini mermi manyağı yapacağım

Adana’da sokak köpeklerini döven güvenlik görevlisi: Hepsini mermi manyağı yapacağım

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
09.05.2020
Adana'nın Seyhan ilçesindeki Pınar Mahallesi'nde Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı’nda, vatandaşların beslediği sokak köpeklerini sopayla döven bir apartmanın güvenlik görevlisi, kendisine tepki gösteren kadın hayvanseveri, "Hepsini mermi manyağı yapacağım, ben deliyim. Siz de gelirseniz size de kurşun gelebilir.” diyerek tehdit etti.
Dehşete düşüren sözler: Mermi manyağı yaparım
Dehşete düşüren sözler: Mermi manyağı yaparım
A Haber çocuk yoğun bakımda! Minik bedenlerin büyük savaşı!
A Haber çocuk yoğun bakımda! Minik bedenlerin büyük savaşı!
Fabrika yangını! Siyah dumanlar yükseldi
Fabrika yangını! Siyah dumanlar yükseldi
A Haber 112 çağrı servisine konuk oldu!
A Haber 112 çağrı servisine konuk oldu!
Pik noktadan dip noktaya
Pik noktadan dip noktaya
Karganın çıkardığı ses şaşırttı!
Karganın çıkardığı ses şaşırttı!
Meclis ringe döndü! Kavga hastanede bitti
Meclis ringe döndü! Kavga hastanede bitti
Koronaya karşı “robot köpek”
Koronaya karşı “robot köpek”
Korkunç olay! Cani babanın yaptığına bakın
Korkunç olay! Cani babanın yaptığına bakın
Huzurevleri için flaş karar
Huzurevleri için flaş karar
Beni çukurdan çıkardınız
"Beni çukurdan çıkardınız"
O ilimizde 9 gündür yeni vakası görülmedi
O ilimizde 9 gündür yeni vakası görülmedi
Daha Fazla Video Göster