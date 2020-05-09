Adana’da sokak köpeklerini döven güvenlik görevlisi: Hepsini mermi manyağı yapacağım

Adana'nın Seyhan ilçesindeki Pınar Mahallesi'nde Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı’nda, vatandaşların beslediği sokak köpeklerini sopayla döven bir apartmanın güvenlik görevlisi, kendisine tepki gösteren kadın hayvanseveri, "Hepsini mermi manyağı yapacağım, ben deliyim. Siz de gelirseniz size de kurşun gelebilir.” diyerek tehdit etti.