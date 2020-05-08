Sopayla bekçiye saldırmaya kalktı! Etkisiz hale getirildi
Arnavutköy'de fırın önlerinde yoğunluk yaşanmaması ve sosyal mesafenin korunmasını sağlamak için görev yapan bekçi şüphelendiği bir araçtaki kişilerin kimlik kontrolünü yapmak istedi. Araçtaki şüphelilerden biri kimliğini vermek istemeyerek mahalle bekçisini sopayla elinden yaraladı. Bekçi şüpheliyi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olay anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Arnavutköy Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde cumartesi günü saat 19.45 sıralarında fırın önlerinde yoğunluk olmaması için çalışma yapan çarşı ve mahalle bekçileri şüphelendikleri bir aracı durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi.
KİMLİK GÖSTERMEK İSTEMEDİ
Araçtaki şüphelilerden Yüksel D.(34) mahalle bekçisi Mehmet A.'ya "Sen benim kimliğimi alamazsın" diyerek saldırdı. Şüpheli kendisine biber gazı sıkan bekçiye yerden aldığı sopayla saldırdı. Mahalle bekçisi başına gelen sopa darbesini engellemeye çalışırken elinden yaralandı.
BACAĞINDAN VURDU
Bekçi, tabancasıyla ateş ederek şüpheliyi sol bacağından vurdu. Yaralanan şüpheli, ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Araçta bulunan diğer şüpheli Orhan D. ise hastanenin önünde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Orhan D.'nin uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama, ruhsatsız silah bulundurma ve dolandırıcılıktan, Yüksel D.'nin ise kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama ve nitelikli yağma suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü kaydedildi.
OLAY ANI KAMERADA
Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bekçinin kendisine saldıran şüpheliye biber gazı sıktığı, bunun üzerine şüphelinin yerden aldığı sopayla bekçiye saldırdığı, bekçinin şüphelinin ayağına tabancayla ateş ettiği görülüyor. Şüphelinin yaralandıktan sonra da bekçiye saldırmaya çalıştığı ve diğer bekçi ile çevredekilerin araya girdiği kameraya yansıyor.
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