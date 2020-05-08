Koronavirüsü yenen doktor: Beni resmen çukurdan çıkardınız

Amasya'nın Merzifon ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Mehmet Bür, koronavirüs test sonuçları pozitif çıkınca tedaviye alındı. Yaklaşık 1 hafta Merzifon Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Bür'ün durumu ağırlaşınca Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Solunum sıkıntısı yaşayan Bür, hemen yoğun bakıma alındı. Yüksek akımlı oksijen tedavisi, immün plazma ve ilaç tedavisi uygulanan Bür, 2 haftanın ardından sağlığına kavuştu.

Yeni test sonuçları, negatif çıkan Mehmet Bür, sağlık kontrollerinin ardından, hastaneden meslektaşlarının alkışları arasında taburcu edildi.





Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Bür, "Aslında diyecek çok bir şey yok. Durumum çok ağırdı ve beni resmen çukurdan çıkardınız. Herkesin emeğine sağlık" dedi.