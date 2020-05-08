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Koronavirüsü yenen doktor: Beni resmen çukurdan çıkardınız

'da koronavirüsü yenerek meslektaşlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edilen aile hekimi (51), “Durumum çok ağırdı ve beni resmen çukurdan çıkardınız” dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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KORONAVİRÜSÜ YENEN DOKTOR: BENİ ÇUKURDAN ÇIKARDINIZ

'nın Merzifon ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan , koronavirüs test sonuçları pozitif çıkınca tedaviye alındı. Yaklaşık 1 hafta Merzifon Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Bür'ün durumu ağırlaşınca Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Solunum sıkıntısı yaşayan Bür, hemen yoğun bakıma alındı. Yüksek akımlı oksijen tedavisi, immün plazma ve ilaç tedavisi uygulanan Bür, 2 haftanın ardından sağlığına kavuştu.

Yeni test sonuçları, negatif çıkan Mehmet Bür, sağlık kontrollerinin ardından, hastaneden meslektaşlarının alkışları arasında taburcu edildi.

Samsun'da korona virüsü yenen doktor konuştu: Beni çukurdan çıkardınız |Video SAMSUN'DA KORONA VİRÜSÜ YENEN DOKTOR KONUŞTU: BENİ ÇUKURDAN ÇIKARDINIZ |VİDEO



Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Bür, "Aslında diyecek çok bir şey yok. Durumum çok ağırdı ve beni resmen çukurdan çıkardınız. Herkesin emeğine sağlık" dedi.

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