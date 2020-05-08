Kocaeli'de 155 kilogram eroin ile yakalanan şahıs adliyede
Kocaeli'de kullandığı TIR’dan 155 kilogram eroin ele geçirilen sürücü adliyeye sevk edildi. TIR’ın çeşitli yerlerinde saklanmış 5 çuval içerisinde paketlenmiş halde 155 kilogram eroin ele geçirmişti.
Dün Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Anadolu Otoyolu'nda durdurulan TIR'dan 155 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan sürücü A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye getirildi.
155 KİLO EROİN İLE YAKALANDI
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sevkiyatta kullanıldığını belirledikleri bir TIR'ıAnadolu Otoyolu'nda durdurmuştu.
GÖZALTINA ALINMIŞTI
Dedektör köpeklerin yardımıyla yapılan aramada ekipler, TIR'ın çeşitli yerlerinde saklanmış 5 çuval içerisinde paketlenmiş halde 155 kilogram eroin ele geçirmişti. Olayla ilgili sürücü gözaltına alınmıştı.
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