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Kocaeli'de 155 kilogram eroin ile yakalanan şahıs adliyede

'de kullandığı TIR’dan 155 kilogram ele geçirilen sürücü adliyeye sevk edildi. TIR’ın çeşitli yerlerinde saklanmış 5 çuval içerisinde paketlenmiş halde 155 kilogram eroin ele geçirmişti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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ÖLÜM TAŞIYORDU! KISKIVRAK YAKALANDI

Dün Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Anadolu Otoyolu'nda durdurulan TIR'dan 155 kilogram ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan sürücü A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye getirildi.

155 KİLO EROİN İLE YAKALANDI

Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sevkiyatta kullanıldığını belirledikleri bir TIR'ıAnadolu Otoyolu'nda durdurmuştu.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Dedektör köpeklerin yardımıyla yapılan aramada ekipler, TIR'ın çeşitli yerlerinde saklanmış 5 çuval içerisinde paketlenmiş halde 155 kilogram eroin ele geçirmişti. Olayla ilgili sürücü gözaltına alınmıştı.

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