Sivas’ta 59 yaşındaki kadın, kocası tarafından öldürüldü
Sivas'ta kocası tarafından silah ile vurulan 59 yaşındaki Münevver Albaç isimli kadın hayatını kaybetti. Katil koca suç aletiyle birlikte polise giderek teslim oldu.
Edinilen bilgiye göle olay, bugün saat 14.00 sularında Sivas kent merkezi İnönü Mahallesi'nde bulunan Karanfil Sokak'ta meydana geldi.
HAYATA VEDA ETTİ
Evlerinde eşi ile Münevver (59) ile tartışan Fevzi Albaç (65), silahını çekerek iki el ateş etti. Göğsünden iki kurşun alan Albaç olay yerinde hayatını kaybetti.
POLİSE GİDEREK TESLİM OLDU
Elini kana bulayan koca ise suç aletiyle birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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