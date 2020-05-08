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Sivas’ta 59 yaşındaki kadın, kocası tarafından öldürüldü

'ta kocası tarafından silah ile vurulan 59 yaşındaki isimli kadın hayatını kaybetti. Katil koca suç aletiyle birlikte polise giderek teslim oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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Edinilen bilgiye göle olay, bugün saat 14.00 sularında kent merkezi İnönü Mahallesi'nde bulunan 'ta meydana geldi.

HAYATA VEDA ETTİ

Evlerinde eşi ile Münevver (59) ile tartışan (65), silahını çekerek iki el ateş etti. Göğsünden iki kurşun alan Albaç olay yerinde hayatını kaybetti.

POLİSE GİDEREK TESLİM OLDU

Elini kana bulayan koca ise suç aletiyle birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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