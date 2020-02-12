Zindaşti cinayetlerinde flaş gelişme! ‘Kardeş tetikçi’ izi...

Uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti adına Türkiye'de kanlı infaz eylemleri gerçekleştiren tetikçiler hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Zindaşti’nin cinayetlerde kardeş tetikçiler kullandığı tespit edildi. Zindaşti’nin ölüm emri sonrası Ali Koçak’ın 3, kardeşi Abdulvahap Koçak’ın ise 2 kişiyi öldürdüğü belirlendi

SABAH, uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti adına Türkiye'de kanlı infaz eylemleri gerçekleştiren tetik��iler hakkında kritik yeni bir bilgiye ulaştı. Emniyet birimleri, 5 cinayet olayının azmettiricisi Zindaşti'nin, tetiği Koçak kardeşlere çektirdiğini tespit etti. Zindaşti'nin bir dönem şoförlüğünü de yapan Ali Koçak'ın Gem Tv sahibi İranlı Medya Patronu Saeed Karimian, Kuveytli işadamı Muhammad Mer Almuntari ile kızının ölümünden sorumlu tuttuğu İlhan Ünğan cinayetlerinde aktif rol aldığı belirlendi. Zindaşti bağlantısı taşıyan diğer iki cinayetin ise Ali Koçak'ın kardeşi Abdulvahap Koçak tarafından işlendiği tespit edilmişti. İranlı Ajan Mesut Mevlevi cinayeti sonrası tetiği çeken Abdulvahap Koçak, kısa sürede yakalanmıştı. Ayrıca Avukat Kudbettin Kaya'yı da öldürdüğü tespit edilen Abdulvahap Koçak olay sonrası yakalanırken, kardeşi Ali Koçak ise halen aranıyor.

CEZAEVİNDEN SIR MEKTUP

Silivri Cezaevi'nde yatan H.F. isimli hükümlü, Avukat Kudbettin Kaya cinayeti ile ilgili savcılığa ihbar mektubu gönderdi. Zindaşti'nin adamı Tolga Hakan Ceyhan ile bir dönem aynı cezaevinde kaldığını belirten ihbarcı, iki sayfalık mektubunda Ceyhan'ın cinayetler hakkında kendisine söylediği dikkat çeken bilgileri paylaştı. Zindaşti'yle husumeti sebebiyle öldürülen Orhan Ünğan'la aynı cezaevinde yattığını belirten ihbarcı, "Tolga Hakan Ceyhan bunu öğrendikten sonra kendisiyle görüşmemem konusunda uyardı. Sebebini sordum. Ceyhan, Zindaşti ile çalıştığını söyleyerek, Kudbettin Kaya ve Orhan Ünğan'dan uzak durmamı, kalemlerinin kırıldığını yakında infaz edileceklerini söyledi. Kısa süre sonra da cinayetler işlendi" dedi. Hakkında yakalama kararı bulunan Ceyhan'ın olay öncesi ve sonrası Zindaşti ile irtibatı tespit edilmişti.

Sabah