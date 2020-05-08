08 Mayıs 2020, Cuma
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Bekçiye sopayla saldırmıştı! Suç makinası çıktı!

Sabah'tan Kenan Kıran'ın özel haberine göre, 'de fırın önlerinde yoğunluk yaşanmaması ve sosyal mesafenin korunmasını sağlamak için görev yapan , şüphelendiği bir araçtaki kişilerin kimlik kontrolünü yapmak istedi. Araçtaki şüphelilerden biri kimliğini vermek istemeyerek mahalle bekçisini sopayla elinden yaraladı. Bekçi tarafından etkisiz hale getirilen zanlının suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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BEKÇİYE SOPAYLA SALDIRMIŞTI! SUÇ MAKİNASI ÇIKTI!

'de fırın önlerinde yoğunluk yaşanmaması ve sosyal mesafenin korunmasını sağlamak için görev yapan bekçiye sopayla saldıran Y.D.'nin suç makinası olduğu ortaya çıktı.

Y.D.'nin; ateşli silah ve bıçakla kasten yaralama, kullanma, imalatı ve satışı, dolandırıcılık suçlarından 5 ayrı suç kaydı ve sabıkasının olduğu öğrenildi.

BEKÇİ, FIRININ ÖNÜNDE BEKLEYEN KİŞİLERE SOSYAL MESAFE KURALINI HATIRLATTI

Pandemi sürecinde ilinde takviye olarak gündüz görevlendirilen M. A.; Arnavutköy'de bulunan bir fırının önünde sıra bekleyen vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini ikazda bulundu.

BEKÇİYE ÖNCE SÖZLÜ, DAHA SONRA FİZİKİ SALDIRI BULUNDU

Sosyal mesafeyi sağlamak için ikazda bulunan bekçinin uyarılarına ve ikazlarına ısrarla uymayan Y. D. isimli şahıs, görevli bekçiye önce sözlü sonra da fiziki mukavemette bulundu. Bunun üzerine bekçi M.A.; kademeli olarak Y.D.'ye karşılık verdi.

(Fotoğraf: Y.D)

SALDIRGANIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Saldırganın ısrarla fiziki mukavemetinin devam etmesi üzerine görevli bekçinin şüpheli şahsı etkisiz hale getirdi. Y. D. isimli şahsın Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Sosyal mesafe kuralına uymayan ve bekçiye saldıran Y. D.'nin; ateşli silah ve bıçakla kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, imalatı ve satışı, dolandırıcılık suçlarından 5 ayrı suç kaydı ve sabıkasının olduğu bildirildi.

KENAN KIRAN / SABAH

Sopayla bekçiye saldırmaya kalktı! Etkisiz hale getirildi SOPAYLA BEKÇİYE SALDIRMAYA KALKTI! ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Sopayla bekçiye saldırmaya kalktı! Etkisiz hale getirildi SOPAYLA BEKÇİYE SALDIRMAYA KALKTI! ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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