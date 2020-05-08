08 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Iğdır Müftülüğünden “Evde Kalmak Sizden, Sohbet Bizden Projesi"

Iğdır Müftülüğünden “Evde Kalmak Sizden, Sohbet Bizden Projesi"

Müftülüğü, " Sizden, Sohbet Bizden Projesi"yle üzerinden vatandaşları dini sohbetlerle buluşturuyor. , "Bir musibetle karşı karşıya kaldığımız bugünlerde 'Cemaat bize gelemiyorsa biz onlara gideriz' diyerek bu çareyi bulduk" ifadelerini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.05.2020
ABONE OL
RAMAZAN COŞKUSU CANLI YAYINLA YAŞANIYOR!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ramazanda camilerin kapalı olması nedeniyle , vatandaşları dini sohbetlerle buluşturmak için çalışma yaptı.

CANLI YAYINLA YAPILIYOR

Her gün kentteki bir camide dini sohbet veren ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapan İl Müftülüğü, programları üzerinden canlı yayınla vatandaşlara ulaştırıyor. , AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle camilerin kapalı olduğunu anımsattı.

RAMAZAN AYI BOYUNCA SÜRECEK

Bu nedenle dini sohbetleri internet üzerinden gerçekleştirdiklerini ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Bir musibetle karşı karşıya kaldığımız bugünlerde 'Cemaat bize gelemiyorsa biz onlara gideriz.' diyerek bu çareyi bulduk. Müslümanların basın yayını çok güzel kullanması lazım. Biz de bu vesileyle evlerinde kalan cemaatimize bu yayınla gidiyoruz. Dolayısıyla biz ümitvar olacağız, imkanları muhakkak değerlendireceğiz. Cenabıhak bize bu imkanı verdi, biz de ramazan ayı boyunca bu yayını sürdüreceğiz."

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA