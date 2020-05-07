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Son dakika: Koronavirüs araştırması yapan Çinli doktor Bing Lui'nin şüpheli ölümü! İlaç şirketleri mi öldürdü?

haberi... Koronavirüse () karşı bulgular keşfettim dedi evinde ölü bulundu. Dünya 37 yaşındaki Bing Liu'nun şüpheli ölümünü konuşuyor. araştırması yapan Çinli doktorun şüpheli ölümü tüm dünyanın gündeminde. Doktoru ilaç şirketleri mi öldürdü?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.05.2020
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KORONA ARAŞTIRMASI YAPAN DOKTORUN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

haberi... Koronavirüse () karşı bulgular keşfettim dedi evinde ölü bulundu. Dünya 37 yaşındaki Bing Liu'nun şüpheli ölümünü konuşuyor. araştırması yapan Çinli doktorun şüpheli ölümü tüm dünyanın gündeminde. Doktoru ilaç şirketleri mi öldürdü?

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