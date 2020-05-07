Son dakika: Koronavirüs araştırması yapan Çinli doktor Bing Lui'nin şüpheli ölümü! İlaç şirketleri mi öldürdü?
Son dakika haberi... Koronavirüse (Covid-19) karşı bulgular keşfettim dedi evinde ölü bulundu. Dünya 37 yaşındaki doktor Bing Liu'nun şüpheli ölümünü konuşuyor. Koronavirüs araştırması yapan Çinli doktorun şüpheli ölümü tüm dünyanın gündeminde. Doktoru ilaç şirketleri mi öldürdü?
Son dakika haberi... Koronavirüse (Covid-19) karşı bulgular keşfettim dedi evinde ölü bulundu. Dünya 37 yaşındaki doktor Bing Liu'nun şüpheli ölümünü konuşuyor. Koronavirüs araştırması yapan Çinli doktorun şüpheli ölümü tüm dünyanın gündeminde. Doktoru ilaç şirketleri mi öldürdü?
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