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Yardım kolisini beğenmeyen Tunuslu vatandaş konsoloslukta olay çıkardı

Tunus devleti tarafından yurt dışında yaşayan vatandaşlarına verilen yardımını beğenmediği iddia edilen bir kişi, Tunus Başkonsolosluğu önüde jiletle kendisini yaraladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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YARDIM KOLİSİNİ BEĞENMEDİ OLAY ÇIKARDI!

Olay, Şişli'de bulunan Tunus Başkonsolosluğu'nda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tunus, yurt dışında bulunan vatandaşlarına yardımında bulunmaya başladı.

Yardım kolisini beğenmeyen Tunuslu vatandaş konsoloslukta olay çıkardı YARDIM KOLİSİNİ BEĞENMEYEN TUNUSLU VATANDAŞ KONSOLOSLUKTA OLAY ÇIKARDI

Bunu haber alan Tunuslular, Tunus İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi. Ramazan yardımı için ayrılan paranın bitmesinin ardından gelen vatandaşların boş dönmemesi için geri kalanlara da gıda kolisi verilmeye başlandı.

Ancak gelenlenler arasında bulunan 30 yaşlarındaki bir adam iddialalara göre, ısrarla para yardımı isteyince, görevlilerle gerginlik yaşadı. Bu kişinin, jiletle kollarına zarar vermeye başlaması üzerine, konsolosluk çalışanları ise durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri jiletle kendisini yaralayan kişiyi ambulansla hastaneye götürdü.

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