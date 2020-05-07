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Gaziantep'te öldürdüğü yılanın fotoğrafını paylaşan adama para cezası!

'in İslahiye ilçesinde, öldürdüğü yılanın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan A.Ş.'ye, ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'nce 1053 liralık ceza uygulandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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BU FOTOĞRAF PAHALIYA PATLADI!

İlçeye bağlı Amanos Dağı eteklerinde bulunan Kabaklar Mahallesi'nde yaşayan A.Ş., 1 Mayıs günü öldürdüğü, 2 metre boyundaki yılanın fotoğrafını hesabından paylaştı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Sosyal paylaşım sitesi kullanıcılarının ihbarıyla harekete geçen ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, yılanı öldüren A.Ş. hakkında cezai işlem uyguladı. A.Ş.'ye 'koruma altındaki yaban hayvanlarını avlamak' suçundan 1053 liralık para cezası kesildi.

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