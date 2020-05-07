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Kahramanmaraş'ta feci kaza! Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil sulama kanalına devrildi

'ta, yolcu otobüsü ile çarpışarak sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından da yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.05.2020
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OTOBÜSLE ÇARPIŞTI! SULAMA KANALINA DÜŞTÜ

'ta gerçekleşen feci , gece saatlerinde Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre 'ten 'ya giden Muhammet Korkan yönetimindeki 34 BK 6772 plakalı yolcu otobüsü ile aynı yönde ilerleyen Burcu Yiğit'in (22) kullandığı 46 AU 427 plakalı otomobil çarpıştı.



OTOBÜSLE ÇARPIŞTI! SULAMA KANALINA DÜŞTÜ

Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından da yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan otomobil sürücüsü Burcu Yiğit'i KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne
götürdü.



Burada tedaviye alınan Burcu Yiğit'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Otobüs şoförü Muhammet Korkan ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

1131 çeşit kaybolmaya yüz tutmuş yerel tohum devlet korumasında 1131 ÇEŞİT KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ YEREL TOHUM DEVLET KORUMASINDA
1131 çeşit kaybolmaya yüz tutmuş yerel tohum devlet korumasında

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