Kahramanmaraş'ta feci kaza! Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil sulama kanalına devrildi
Kahramanmaraş'ta, yolcu otobüsü ile çarpışarak sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından da yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.
Kahramanmaraş'ta gerçekleşen feci kaza, gece saatlerinde Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre Gaziantep'ten Ankara'ya giden Muhammet Korkan yönetimindeki 34 BK 6772 plakalı yolcu otobüsü ile aynı yönde ilerleyen Burcu Yiğit'in (22) kullandığı 46 AU 427 plakalı otomobil çarpıştı.
OTOBÜSLE ÇARPIŞTI! SULAMA KANALINA DÜŞTÜ
Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından da yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan otomobil sürücüsü Burcu Yiğit'i KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne
götürdü.
Burada tedaviye alınan Burcu Yiğit'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Otobüs şoförü Muhammet Korkan ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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