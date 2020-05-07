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Haberler Yaşam Haberleri Koronavirüs vakaları azalan Rize ve 18 gündür vaka olmayan Artvin’e ‘rehavet’ uyarısı

Koronavirüs vakaları azalan Rize ve 18 gündür vaka olmayan Artvin’e ‘rehavet’ uyarısı

vakalarının 18 gündür görülmediği ile vaka sayıları azalan 'de koronavirüs testlerinin yapıldığı Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı uzmanları uyarılarda bulundu. Uzmanlar, sevindirici olan sonuçların rehavete yol açmaması gerektiğini hatırlattı, 'evde kal' çağrılarını yineledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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BU 2 KENTTE YAŞAYANLAR DİKKAT! UZMANLAR UYARDI

Türkiye'de görülen salgınının ardından Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce Covid-19 tanı laboratuvarı yetkisi verilen RTEÜ Laboratuvarı çalışmalarını sürdürüyor. Laboratuvarda, 2 ayda yaklaşık 5 bin dolayında test sonuçlandırıldı.

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