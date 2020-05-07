Koronavirüs vakaları azalan Rize ve 18 gündür vaka olmayan Artvin’e ‘rehavet’ uyarısı
Koronavirüs vakalarının 18 gündür görülmediği Artvin ile vaka sayıları azalan Rize'de koronavirüs testlerinin yapıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı uzmanları uyarılarda bulundu. Uzmanlar, sevindirici olan sonuçların rehavete yol açmaması gerektiğini hatırlattı, 'evde kal' çağrılarını yineledi.
Türkiye'de görülen koronavirüs salgınının ardından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce Covid-19 tanı laboratuvarı yetkisi verilen RTEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı çalışmalarını sürdürüyor. Laboratuvarda, 2 ayda yaklaşık 5 bin dolayında test sonuçlandırıldı.
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