Tokat'tan Avrupa'ya gidiyor! Sipariş yağıyor...

Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde 2014 yılında faaliyete başlayan ve ayda 70 bin civarında gömlek üreterek, İspanya, Almanya, Belçika ve Japonya başta olmak üzere 33 ülkeye ihracat yapan çok ortaklı tekstil fabrikası, corona virüs salgını nedeniyle 11 Mart'ta yurt dışına ürün göndermeyi durdurdu.