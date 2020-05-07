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Tokat'tan Avrupa'ya gidiyor! Sipariş yağıyor...

'ta, daha önce gömlek üretimi yapan bir tekstil fabrikası, ceset torbası üretimine geçti. , ve gibi Avrupa ülkelerinden 1 milyon ceset torbası siparişi alan firma, yoğun şekilde üretim yapıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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TOKAT'TAN AVRUPA'YA GİDİYOR! SİPARİŞ YAĞIYOR...

Organize Sanayi Bölgesi'nde 2014 yılında faaliyete başlayan ve ayda 70 bin civarında gömlek üreterek, İspanya, Almanya, Belçika ve Japonya başta olmak üzere 33 ülkeye ihracat yapan çok ortaklı tekstil fabrikası, salgını nedeniyle 11 Mart'ta yurt dışına ürün göndermeyi durdurdu.

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