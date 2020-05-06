Eskişehir'de, 3 kişide koronavirüs tespit edilen apartmanda 15 kişiye karantina
Eskişehir’de, 2 katlı binanın 1'inci katında oturan 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkınca diğer 2 dairedeki 15 kişi için 14 gün karantina uygulaması başlatıldı. Binanın girişi, polis tarafından demir bariyerler ile kapatıldı.
Odunpazarı ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın 1'inci katında oturan 3 kişi, rahatsızlanınca koronavirüs şüphesiyle 'Covid-19' testi yaptırdı. Test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi, binada çalışma yaptı.
BİNA KAPATILDI
Diğer 2 dairede oturan 15 kişinin 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alınması kararlaştırıldı. Bunun üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, binanın girişini demir bariyerler ile kapattı.
İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK
15 kişinin temel ihtiyaçları ise Odunpazarı Kaymakamlığınca koordine edilen Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanmaya başladı. Sağlık Müdürlüğü ekipleri, binada yaşayanların sağlık durumlarını takibe aldı.
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