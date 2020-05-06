07 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kara yolları ve trafikte durum ne? | 6 Mayıs 2020 yol haritası

Kara yolları ve trafikte durum ne? | 6 Mayıs 2020 yol haritası

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Yola çıkacak sürücüler " ve trafikteki son durum ne?" sorusunu internette aratıyorlar. İşte 6 Mayıs 2020 karayolları ve trafik yol haritası...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
ABONE OL
KARA YOLLARI VE TRAFİKTE DURUM NE?

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Adapazarı-Düzce yolunun 15-16. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında köprü yapım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul yönünde kuzey taşıma sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Son dakika: İstanbul trafiğinde son durum ne? Denetimler sürüyor |Video SON DAKİKA: İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM NE? DENETİMLER SÜRÜYOR |VİDEO

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 26-31. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden kontrollü sağlanıyor.

Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden iki yönlü devam ediyor.

Karacabey-Bursa yolunun 37-38. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55-56. kilometrelerinde drenaj sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu inşaatı dolayısıyla Kırşehir-Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 65. kilometresindeki heyelan nedeniyle Ankara istikametinde şerit daraltılması yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-35. kilometrelerindeki yol çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş çevre yolu Hal Kavşağı'ndaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım yan yollardan kontrollü sürdürülüyor.

Hekimhan-Malatya yolunun 28-29. kilometrelerinde ulaşım Sarsap Tüneli'ndeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle kontrollü devam ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA