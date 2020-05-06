Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 endüstriyel enzimin üretilmesine onay verildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, Livzym Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin başvurusu üzerine "Aspergillus oryzae" kullanılarak endüstriyel "α-amilaz, glukoamilaz ve hemiselülaz" enzimlerinin üretilmesini onayladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konuya ilişkin biyogüvenlik kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
3 ÜRÜN ÜRETİMİNE İZİN
Buna göre Bakanlık, şirketin başvurusu hakkında Bilimsel Risk ve Sosyoekonomik Değerlendirme Komiteleri tarafından hazırlanan raporları değerlendirerek, modern biyoteknolojik yöntemlerle kapasitesi geliştirilmiş "Aspergillus oryzae" kullanılarak endüstriyel "α -amilaz, glukoamilaz ve hemiselülaz" enzimlerinin belirlenen hususlara uyulması şartıyla üretimine karar verdi.
ZORUNLU TUTULAN HUSUSLAR
Kararla bu ürünlere ilişkin "ayırt edici kimlik, geçerlilik süresi, kullanım amacı, risk yönetimi ve piyasa denetimi için gerekli veriler, izleme, belgeleme ve etiketleme koşulları, ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakil kurulları, işleme, atık, artık arıtım ve imha koşulları, güvenlik ve acil durum tedbirleri, yıllık raporlamanın nasıl yapılacağı" başlıklarındaki hususlara uyulması zorunlu tutuldu.
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