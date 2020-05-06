07 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 endüstriyel enzimin üretilmesine onay verildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 endüstriyel enzimin üretilmesine onay verildi

ve , Livzym Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin başvurusu üzerine "" kullanılarak endüstriyel "α-amilaz, glukoamilaz ve hemiselülaz" enzimlerinin üretilmesini onayladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
ABONE OL
BAKANLIK ONAYLADI! 3 ÜRÜNE ÜRETİM İZNİ!

ve 'nın konuya ilişkin biyogüvenlik kararları 'de yayımlandı.

3 ÜRÜN ÜRETİMİNE İZİN

Buna göre Bakanlık, şirketin başvurusu hakkında Bilimsel Risk ve Sosyoekonomik Değerlendirme Komiteleri tarafından hazırlanan raporları değerlendirerek, modern biyoteknolojik yöntemlerle kapasitesi geliştirilmiş "" kullanılarak endüstriyel "α -amilaz, glukoamilaz ve hemiselülaz" enzimlerinin belirlenen hususlara uyulması şartıyla üretimine karar verdi.

ZORUNLU TUTULAN HUSUSLAR

Kararla bu ürünlere ilişkin "ayırt edici kimlik, geçerlilik süresi, kullanım amacı, risk yönetimi ve piyasa denetimi için gerekli veriler, izleme, belgeleme ve etiketleme koşulları, ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakil kurulları, işleme, atık, artık arıtım ve imha koşulları, güvenlik ve acil durum tedbirleri, yıllık raporlamanın nasıl yapılacağı" başlıklarındaki hususlara uyulması zorunlu tutuldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA