Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 endüstriyel enzimin üretilmesine onay verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konuya ilişkin biyogüvenlik kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

3 ÜRÜN ÜRETİMİNE İZİN

Buna göre Bakanlık, şirketin başvurusu hakkında Bilimsel Risk ve Sosyoekonomik Değerlendirme Komiteleri tarafından hazırlanan raporları değerlendirerek, modern biyoteknolojik yöntemlerle kapasitesi geliştirilmiş "Aspergillus oryzae" kullanılarak endüstriyel "α -amilaz, glukoamilaz ve hemiselülaz" enzimlerinin belirlenen hususlara uyulması şartıyla üretimine karar verdi.

ZORUNLU TUTULAN HUSUSLAR

Kararla bu ürünlere ilişkin "ayırt edici kimlik, geçerlilik süresi, kullanım amacı, risk yönetimi ve piyasa denetimi için gerekli veriler, izleme, belgeleme ve etiketleme koşulları, ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakil kurulları, işleme, atık, artık arıtım ve imha koşulları, güvenlik ve acil durum tedbirleri, yıllık raporlamanın nasıl yapılacağı" başlıklarındaki hususlara uyulması zorunlu tutuldu.