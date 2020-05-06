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Fatma Karakaş 93 yaşında Kovid-19'u yendi

Son dakika haberleri... ’nın Hendek ilçesinde, Kovid-19 tedavisi gören 93 yaşındaki , sağlığına kavuşarak alkışlarla taburcu oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.05.2020
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93 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENDİ

'nın Hendek ilçesinde oturan ve kalp yetmezliği ile kronik rahatsızlıkları bulunan , koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Hendek Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Fatma Karakaş, 17 gün süren koronavirüs tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuştu. Alkışlarla taburcu olan Fatma Karakaş, 14 gün boyunca evinde karantinada tutulacak.

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