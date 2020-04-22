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87 yaşındaki Fatma nine, maaşını Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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FATMA NİNEDEN BÜYÜK FEDAKARLIK!

’da yaşayan 87 yaşındaki Fatma Altuntaş eşinin ölümünden sonra bağlanan 2 bin liralık 'dul ve yetim' aylığını, ’na bağışladı.

Sağlık Mahallesi'nde yaşayan , 'na destek vermeye karar verdi. Altuntaş, dışarı çıkması yasak olduğu için polisi, arayarak bağışı yapacağını bildirdi.

PARAYI TESLİM ETTİ

'ın evine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timi yönlendirildi. Yaşlı kadın, gelen polislere, eşinin ölümünden sonra bağlanan 2 bin lira tutarındaki 'dul ve yetim' aylığını verdi.

POLİS DEKONT VERDİ

Polis ekibi de parayı hesabına yatırıp, dekontu Altuntaş'a teslim etti.

"ALLAH DEVLETİMİZE VE MİLLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Fatma Altuntaş, kendisine yardımcı olan polisleri, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Allah bu hastalığı başımızdan alsın" diyerek, kiraz ve çilek yemeye davet etti.

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