87 yaşındaki Fatma nine, maaşını Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı
Bolu’da yaşayan 87 yaşındaki Fatma Altuntaş eşinin ölümünden sonra bağlanan 2 bin liralık 'dul ve yetim' aylığını, Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı.
Sağlık Mahallesi'nde yaşayan Fatma Altuntaş, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermeye karar verdi. Altuntaş, dışarı çıkması yasak olduğu için polisi, arayarak bağışı yapacağını bildirdi.
PARAYI TESLİM ETTİ
Fatma Altuntaş'ın evine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timi yönlendirildi. Yaşlı kadın, gelen polislere, eşinin ölümünden sonra bağlanan 2 bin lira tutarındaki 'dul ve yetim' aylığını verdi.
POLİS DEKONT VERDİ
Polis ekibi de parayı kampanya hesabına yatırıp, dekontu Altuntaş'a teslim etti.
"ALLAH DEVLETİMİZE VE MİLLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"
Fatma Altuntaş, kendisine yardımcı olan polisleri, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Allah bu hastalığı başımızdan alsın" diyerek, kiraz ve çilek yemeye davet etti.
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