Survivor sembol oyununu kim kazandı? Survivor 1 karat tek taş yüzük ödülü hangi takım kazandı? 68'inci bölümüyle ekranlara gelen Survivor'ın bu bölümünde sembol oyunu oynandı. Survivor'da sembol oyununun ardından yarışmacılar büyük ödül için yarışma alanında toplanıyor. Acun Ilıcalı tarafından ödülün açıklandığı esnada yarışmacılar göz yaşlarını tutamıyor. Peki, Survivor sembol oyunu kim kazandı? 6 Mayıs Survivor 1 karat tek taş yüzük ödülü hangi takım kazandı? İşte son gelişmeler...

SURVIVOR DAĞ EVİ VE YEMEK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Survivor'ın bu akşamki bölümünde dağ evi ve yemek ödülü vardı. Kazanan takıma yemek olarak sosisli ve patates verildi. Bu oyunu kazanan takım Gönüllüler oldu.

SURVIVOR SEMBOL OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın 68. bölümünde sembol oyunu oynandı. Sembol oyununda sona Yasin ve Ersin kaldı. Sembolü kazanan isim Yasin oldu.

Kadınlarda ise sona kalan isimler Nisa ve Aycan oldu. İkili arasında oynanan oyunu Nisa kazandı.

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