04 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda feci kaza! Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda feci kaza! Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

Son dakika haberi; Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda feci ! Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. 'da üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletin seyir halindeyken devrilme anı, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2020
ABONE OL
YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA FECİ KAZA

Olay, -Keban yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Keban istikametine seyir halinde olan üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet, yağış ve viraj nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

anı ise motosikletin arkasında seyir halinde olan bir otomobildeki yolcu tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Motosikletli iki genç virajı alamadı metrelerce savruldu! Kaza anı kamerada |Video MOTOSİKLETLİ İKİ GENÇ VİRAJI ALAMADI METRELERCE SAVRULDU! KAZA ANI KAMERADA |VİDEO

Görüntülerde motosikletin bir süre gittikten sonra viraja girdiği ve devrilme anları yer aldı.
Otomobildekiler ise durarak motosikleti devrilen gençlere yardım ederken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA