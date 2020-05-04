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Prof. Dr. İlker Küçük koronavirüsü yendi, kalbine yenik düştü

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde görev yapan 47 yaşındaki Prof. Dr. , koronavirüsü yendikten sonra kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti. Küçük'ün cenazesi Gemlik'te dün ikindi namazına müteakip defnedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. (47), bir süre önce Virüse yakalandı. Hastanede tedavi görerek Corona Virüsü yendikten sonra taburcu olan küçük kalbine yenik düştü.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Uludağ Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Doç. Dr. Nil Küçük'ün eşi ve bir çocuk babası Küçük, kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti. Küçük'ün cenazesi Gemlik'te dün ikindi namazına müteakip aile mezarlığına defnedildi.

REKTÖRDEN TAZİYE MESAJI

Koronavirüsü yendikten sonra hayatını kaybeden İlker Küçük için Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz taziye mesajı yayınladı. Kılavuz, "Fen-Edebiyat Fakültemiz Öğretim Üyesi kardeşim Prof. Dr. İlker Küçük'ün tedavi gördüğü hastanede vefatını derin teessürle öğrendim. Allah rahmet etsin. Mekânını Cennet eylesin. Yakınlarına sabır versin. Üniversitemizin başı sağolsun. İnşallah bu son kaybımız olur." ifadesinde bulundu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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