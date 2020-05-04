Prof. Dr. İlker Küçük koronavirüsü yendi, kalbine yenik düştü
Bursa Uludağ Üniversitesi'nde görev yapan 47 yaşındaki Prof. Dr. İlker Küçük, koronavirüsü yendikten sonra kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti. Küçük'ün cenazesi Gemlik'te dün ikindi namazına müteakip defnedildi.
Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. İlker Küçük (47), bir süre önce Corona Virüse yakalandı. Hastanede tedavi görerek Corona Virüsü yendikten sonra taburcu olan küçük kalbine yenik düştü.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Uludağ Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nil Küçük'ün eşi ve bir çocuk babası Küçük, kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti. Küçük'ün cenazesi Gemlik'te dün ikindi namazına müteakip aile mezarlığına defnedildi.
REKTÖRDEN TAZİYE MESAJI
Koronavirüsü yendikten sonra hayatını kaybeden İlker Küçük için Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz taziye mesajı yayınladı. Kılavuz, "Fen-Edebiyat Fakültemiz Öğretim Üyesi kardeşim Prof. Dr. İlker Küçük'ün tedavi gördüğü hastanede vefatını derin teessürle öğrendim. Allah rahmet etsin. Mekânını Cennet eylesin. Yakınlarına sabır versin. Üniversitemizin başı sağolsun. İnşallah bu son kaybımız olur." ifadesinde bulundu.
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