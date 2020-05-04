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Polisten kaçmadı! Kepenklerden sızan ışıktan ele verdi

Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu kepenklerinin altından sızan ışıktan farkeden , sahibi ve 7 müşteriye 3 bin 180’er lira para cezası kesti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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KEPENKLERDEN SIZAN IŞIK ELE VERDİ

Küçükçekmece'de denetimlerde bulunan ekipleri dün gece 22.30 sıralarında Kartaltepe'de kapalı olması gereken bir kahvehanenin kepenklerinin altından sızan ışıkla açık olduğunu fark etti.

Polisten kaçmadı! Kepenklerden sızan ışıktan ele verdi | Video POLİSTEN KAÇMADI! KEPENKLERDEN SIZAN IŞIKTAN ELE VERDİ | VİDEO

İçeriye giren ekipler, buradaki 7 kişi hakkında , "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli işlem yaptı.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında da 3 bin 180'er lira adli para cezası kesti.

İş yeri de zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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