İstanbul’da boş araziye yeni doğan bebeği bırakanlar bulundu!

Küçükçekmece ilçesi Halkalı Caddesi'nde 22 Nisan'da boş bir arsaya bırakılan bebek, saat 20.30 sıralarında oradan geçmekte olan bir vatandaş tarafından bulundu. Vatandaşın ihbarı üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri bebeği alarak hastaneye götürürken, bebeği bırakanların tespit edilmesi için çalışma başlattı.