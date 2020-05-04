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İstanbul’da boş araziye yeni doğan bebeği bırakanlar bulundu!

'da 'da bebeği boş arsaya bırakan baba A. ve arkadaşı K. ile bebeğin annesi Cansel K. polis tarafından yakalandı. Bebeğin tedavisi devam ederken, üç şüpheli sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. Arkadaşı Yusuf K. ile bebeği taşıyan baba Cüneyt A.'nın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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VİCDANSIZLAR! YENİ DOĞAN BEBEĞİ...

ilçesi 'nde 'da boş bir arsaya bırakılan bebek, saat 20.30 sıralarında oradan geçmekte olan bir vatandaş tarafından bulundu. Vatandaşın ihbarı üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri bebeği alarak hastaneye götürürken, bebeği bırakanların tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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