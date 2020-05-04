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Bursa'da sokağa maskeyle çıkan genç polisi görünce eve kaçtı!

’da, tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde, tanınmamak için maske takarak sokağa çıkan genç, polisi görünce kaçarak evine döndü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ! ARKASINA BAKMADAN KAÇTI

İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, yasağın üçüncü gününde sokaklarda maskesiyle gezdi.

EVİNE DÖNDÜ

Bir süre sokakta dolaşan genç, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Daha sonra polisi gören genç, kaçarak evine döndü.

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